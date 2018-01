Afwisselend repertoire op Gedichtenavond

Aalsmeer – Een thema waar je goed mee kunt uitpakken: Theater. En dat deden de diverse deelnemers aan de jaarlijkse Gedichtenavond in Bacchus dan ook. Donderdagavond 25 januari werd die georganiseerd door KCA. Zestien dichters hadden zich aangemeld om op het bescheiden podium van het cultureel café voor het voetlicht te treden. De een wat meer ingetogen dan de ander.

Zo gaf Gerard Zelen een soort one-manshow compleet met opvallend clownspak dat aan de vroegere reclame van wasmiddel Fleuril deed denken. De avond begon ook theatraal met een nieuwe ceremoniemeester, Wilbert Streng. Hij droeg voor uit het werk van Shakespeare, gehuld in een outfit die de Engelse schrijver gedragen zou kunnen hebben. Naast vaste gezichten was er een debutante, Iris Addink. Knap om iets van jezelf over te dragen op het publiek, een gedicht ontstaat meestal in je hart en vindt zich via de geest een weg naar het papier.

Dichters delen hun creatie met het publiek maar het blijft hun tekst. Die hoeft niet persoonlijk te zijn, het is fijn om lekker ‘los’ te gaan op een thema. En dat werd dan ook vol overgave gedaan tijdens de poëzie-voordrachten. Letterlijk het theater in: deelnemer (en dorpsdichter) Bram Landzaat nam de het publiek mee aan de hand van Herman van Veen. Als metafoor was het thema deze avond ook geliefd: het leven of de liefde als een groot theater. Wat dan is veel meer, zo niet alles, mogelijk en geoorloofd.

Niet iedereen bleef overigens trouw aan het thema. Een bijna-protestgedicht was er ook. Marjan van Houwelingen schreef dichterlijk over dividend en verkiezingsdrift. Gelukkig viel er ook te lachen: In het theater ‘zie je altijd bekenden, analoog spreek je ze aan, ruikt háár parfum en zíjn adem, al ze te dicht bij je staan’. Jan Nooij dichtte lyrisch over een Fado-princess. Mooi gebracht, des te meer omdat hij het volledig uit zijn hoofd voordroeg.

Niet alle deelnemers rijmden en – het moge bekend zijn – dat is in de dichtkunst ook helemaal geen eis of voorwaarde. Dichterlijke vrijheid met tekst die recht uit je hart komt en daarbij tekstueel afdwaalt van het pad dat je al kende. Het verdient applaus en daar mochten alle deelnemers dan ook op rekenen.

Joke van der Zee

Foto: Gerard Zelen haalde ‘een heel theater’ uit de kast.