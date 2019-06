Afscheidsfeest voor juf Ellen

Aalsmeer – Juf Ellen van de Oosteinderschool is op woensdag 26 juni met een prachtig afscheidsfeest met pensioen gegaan. Alle kinderen waren deze dag in het blauw gekleed, dit is immers de lievelingskleur van juf Ellen. De juf werd door een collega opgehaald van thuis in een echte cabriolet. De kleuters zongen uit volle borst bij aankomst, toen de juf over een rode loper naar haar klas ging. Daar mocht ze de hele ochtend theedrinken en lekker kletsen met alle oud-leerlingen die nu nog op de Oosteinder zitten.

Aan het einde van de ochtend werd ze toegezongen op het plein door de hele school. Tranen en lachen gingen hand in hand deze ochtend. Met blauwe zwaaiende handjes en veel bellenblaas werd haar pensioen ingeluid. Het bestuur, familie, alle collega’s en oud-collega’s hebben Ellen ’s avonds in het zonnetje gezet. Ook zij zongen een lied over ‘Zij maakt het verschil’. Er stond een heerlijk buffet klaar.

Juf Ellen heeft nog een mand met cadeaus en kaarten gekregen om van na te genieten. “Het afscheid was precies goed zoals ie was”, aldus juf Ellen. En de tip voor alle leerkrachten: “Met kinderen werken is het mooiste beroep wat er bestaat.”