Afscheid Studio’s van bioscoop

Aalsmeer – Per 31 augustus zullen het Theater en The Club van Studio’s Aalsmeer niet meer als bioscoop functioneren. Gedurende vijf jaar heeft Bioscoop Studio’s Aalsmeer zich voornamelijk op de kaart gezet met succesvolle evenementen, waaronder filmpremières, de Ladies Night en Kids Club dagen. In de bezoekersaantallen van reguliere voorstellingen heeft zij echter haar meerdere moeten erkennen in grote bioscoopketens die in de regio zijn gevestigd.

Een lastig besluit

Floris van Beek, directeur Studio’s Aalsmeer, licht deze beslissing toe: “We hebben met veel plezier fantastische evenementen georganiseerd met onze bioscoop en waren zeer populair onder kinderen. Van 650 dames die de laatste film van Bridget Jones samen keken tot de vakanties met enthousiaste kids voor de laatste animatiefilms. We dragen Aalsmeer een warm hart toe, zijn trots op onze roots en hoopten met de bioscoop een bijdrage te leveren aan het uitgaansplezier van de Aalsmeerders. Helaas kunnen we met onze reguliere avondprogrammering niet meekomen met de concurrentie. Het wegvallen van de bioscoop betekent overigens niet dat onze visie gewijzigd is. We zetten een gewijzigde lokale koers uit, waarbij we enerzijds kijken naar een uitgaansaanbod en anderzijds naar het vergroten van lokale betrokkenheid.”

Uitgaan

Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen die bijdragen aan een waardevol aanbod voor de consumentenmarkt. De dinnershow Brooklyn Nights is wederom verlengd en start per oktober aan haar vierde seizoen. Ook de comedyshows van Badaboom staan weer op de agenda en diverse dansavonden.

Voor komend jaar is een event sponsorbudget opgesteld voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap zonder commerciële doelstelling. Floris vertelt: “We voelen ons betrokken bij Aalsmeer en vinden het belangrijk om onze bijdrage te leveren. Voorbeelden hiervan zijn het kerstdiner van Aalsmeer Overhoop en de KWF Korenmarathon.”