Afscheid Koen Persoon bij Anders Amstelland

Aalsmeer – Tijdens een drukbezochte partnerborrel heeft Koen Persoon deze week afscheid genomen als regiocoördinator van Stichting Anders Amstelland. De bijeenkomst bracht zo’n zeventig partners uit het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om terug te blikken op vijf jaar samenwerking en vooruit te kijken naar de toekomst van de stichting. Persoon stond aan de basis van de regionale activiteiten van Stichting Anders. “We begonnen vijf jaar geleden met een klein groepje ondernemers”, vertelt hij. “Inmiddels is dat uitgegroeid tot een netwerk van ruim 160 zakelijke partners en vele betrokken organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in armoede.”

Praktische hulp

Stichting Anders helpt mensen die tussen wal en schip vallen door praktische problemen op te lossen, vaak in samenwerking met lokale ondernemers. Bedrijven uit de regio Amstelland stellen regelmatig hun producten, diensten of financiële steun beschikbaar om inwoners in nood te helpen. In 2025 werden maar liefst 220 hulpvragen opgelost, met een gezamenlijke waarde van ruim 100.000 euro. Opvallend is dat 75 procent van de mensen die hulp ontvangt, vervolgens zelf ook weer iemand anders helpt. Zo ontstaat er volgens de stichting een beweging van geven. Esther, coördinator hulpvragen bij Stichting Anders Amstelland, ziet dagelijks hoeveel verschil praktische hulp kan maken. “Ongeveer tachtig procent van de hulpvragen heeft te maken met de leefomgeving. Als een huis weer op orde is, neemt dat enorm veel stress weg. Het mooiste is wanneer we mensen kunnen helpen om van hun huis weer hun thuis te maken.”

Inzet blijft

Met het afscheid van Persoon sluit de stichting een belangrijke periode af, maar het sterke netwerk van ondernemers en organisaties blijft zich inzetten voor inwoners in Amstelland die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onder leiding van de nieuwe regioleider Annemarie van der Veen kijkt Stichting Anders vooruit. “Ons doel is om dit jaar honderd nieuwe partners te vinden. Hoe meer partners we hebben, hoe meer mensen we kunnen ondersteunen. We zijn nog op zoek naar mensen die af en toe een klus willen doen, bijvoorbeeld het leggen van een gedoneerde laminaatvloer.” Meer info: www.stichtinganders.nl/amstelland.

Foto, van links naar rechts: Bestuursleden Bert Hoving Rik Zantwijk, coördinator Hulpvragen Esther van Bloemen, nieuwe regioleider Annemarie van der Veen, bestuurslid John Buijs en Koen Persoon. Foto: aangeleverd Stichting Anders Amstelland