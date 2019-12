Afscheid DA De Horn met cadeaus en hapjes

Aalsmeer – Het was afgelopen zaterdag 14 december de laatste openingsdag van DA drogist De Horn aan de Beethovenlaan. De afgelopen weken hebben eigenaren Jan en Heleen uitverkoop gehouden om zoveel mogelijk van hun geurtjes, shampoo’s, schoonheidsproducten en cadeau-artikelen af te komen. Na 45 jaar zou na deze zaterdag de deur definitief dicht gaan. Geen drogisterij meer in de Hornmeer.

Het echtpaar heeft in al die jaren heel veel trouwe klanten om zich heen geschaard en deze mensen en de buren-ondernemers waren niet van plan om Jan en Heleen zomaar te laten gaan. Het echtpaar werd zelfs ‘overspoeld’ met klanten. Ze kwamen dit keer niet iets kopen, maar juist iets brengen.

Er ontstond een lange rij wachtende klanten die Jan en Heleen gedag kwamen zeggen en danken voor de jaren van goede zorgen. Het echtpaar werd getrakteerd op bloemen, planten, bonbons en cadeaus. En, dit was niet het enige. De buren van de supermarkt maakte het afscheidsfeestje compleet met statafels met hierop allerlei hapjes en drankjes.

Het was een mooie, laatste dag voor Jan en Heleen van DA drogist De Horn. Hun winkel, hun gezelligheid en luisterende oren zullen zeker gemist worden in de Hornmeer en in Aalsmeer.

Foto’s: Bart Gersen