Ada (87) en Laurens (88) Hespe 65 jaar getrouwd

Mijdrecht – Burgemeester Divendal bezocht 21 maart in De Kom in Mijdrecht Ada en Laurens Hespe, die 65 jaar getrouwd waren. Hij kwam ze feliciteren met hun briljanten huwelijk. Ze kregen bloemen en een mooi cadeau. Op 21 maart 1960 zijn ze getrouwd in Amsterdam. Ze hebben elkaar leren kennen op de dansschool. In 1962 werd dochter Sandra geboren, in 1963 volgde zoon Bas geboren en in 1965 aanschouwde dochter Andrea het levenslicht. Het echtpaar heeft ook drie volwassen kleinkinderen. Als jong gezin zijn ze van een Amsterdams appartement naar verhuisd naar een eengezinswoning in Amstelveen. Dochter Sandra vertelt tussendoor met gevoel voor memorie: “Mijn vader had een grammofoonplatenwinkel in Amsterdam, mijn moeder werkte jaren bij V&D in Amstelveen. In 2002 zijn ze naar Mijdrecht verkast om dichter bij de kleinkinderen te kunnen wonen.” Sinds twee jaar wonen ze met veel plezier in De Kom in het centrum van Mijdrecht, alles gelijkvloers en genieten ze van het prachtige uitzicht op een weiland met koeien en de bootjes die voorbijvaren.

Op de foto: Bloemen en een mooi cadeau van burgemeester Divendal voor echtpaar Hespe. Foto: aangeleverd.