Absoluut Aalsmeer op werkbezoek

Aalsmeer – De bijna voltallige fractie van Absoluut Aalsmeer heeft afgelopen maandag 9 september de voorzitter van de feestweek en mede fractiegenoot René Martijn in het zonnetje gezet. Het is al sinds jaar en dag dat René Martijn de rol van voorzitter van de feestweek op zich neemt.

Wat 25 jaar geleden begon als een kleinschalige feestweek met een paar honderd bezoekers is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste evenementen in het land. Los van alle optredens die in deze week worden georganiseerd, met veel muziek, films en optredens van lokale en landelijke artiesten, weet het bestuur telkens weer de tent te vullen met feestelijkheden voor jong en oud. Van een kerkdienst op de zondagochtend tot aan de finish van de Pramenrace met een groots feest op de afsluitende zaterdag.

Om de organisatie achter deze feestelijkheden te ontdekken was de fractie van Absoluut Aalsmeer een (onverwachte) gast van de voorzitter. René heeft de fractiegenoten rondgeleid langs alle imposante onderdelen van deze feesttent, van toiletten tot aan de regiekamer, alles is bekeken.

De fractieleden waren onder de indruk van de grootsheid van de organisatie en weten dat deze in goede handen is bij een bevlogen voorzitter en de vele vrijwilligers. Een diepe buiging voor hen allen!