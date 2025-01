Abcoude niet blij met ‘voorkeurslocatie’ opvang dertig dak- en thuislozen

Abcoude/Zuidoost – De actuele plannen van de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink voor een opvang voor dak- en thuislozen op de grens van Zuidoost en Abcoude levert veel twijfels op bij Abcoudenaren. Groot Wassink heeft een achtergrond in geschiedenis en politieke geschiedenis en heeft gewerkt als beleidsmedewerker bij de Federatie Nederlandse Vak-beweging (FNV) en als politiek coördinator bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Hij staat bekend om zijn inzet voor sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Dertig mensen moeten in de boerderij aan de Abcouderstraatweg worden gehuisvest. Abcoudenaren in aangrenzende woonwijken zien het niet zitten en pleiten voor de eerder voorgestelde locatie op een andere locatie in Zuidoost. Bij de tegenover de beoogde locatie gelegen golfbaan en de aanpalende voetbal- en hockeyclub Abcoude wacht men de ontwikkelingen af.

Nog niets vernomen

De wethouder heeft een boerderij aan de Abcouderstraatweg bestempeld als ‘voorkeurslocatie’ voor de opvang voor zo’n dertig dak- en thuislozen. Opvallend is, dat de bewoners het meest dichtbij de boerderij niet in Amsterdam, maar in Abcoude wonen. Maar daar hebben bewoners nog niets vernomen. Bewoners zien het plan niet zitten, want de kindvriendelijkheid en de veiligheid van de wijk zou achteruit gaan: “Ik maak mij zorgen om de onverwachte dingen die die mensen gaan doen. Ze gaan denk ik in onze woonwijk rondzwerven”, vertelt een man die vanuit zijn voortuin op de boerderij uitkijkt.

Kunstenaarskrakers of daklozen

Al jarenlang wordt het pand gekraakt en wonen er kunstenaars. “Wel in goed overleg met de eigenaar”, zo stelt een van de krakers. De kunstenaars zitten al bijna tien jaar in en rondom de boerderij met hun caravans.

Voor sommige bewoners maakt het niet uit wat er precies gebeurt, als het maar levendig blijft. Een vrouw die uitkijkt op de boerderij: “Of het dan kunstenaars zijn die creatief bezig zijn of dat het een opvang wordt, maakt me niet uit.” Zij gaat vaak met haar kinderen naar het strandje tegenover de boerderij en vindt het juist goed dat haar kinderen daar allerlei soorten mensen zien.

Dat strandje is juist ook onderdeel van de zorgen van anderen: “Er is een zwemstrandje en een natuurgebied waar veel kinderen en schoolklassen zijn in de zomer. Ik denk dat dat niet samen kan.” Die zorg wordt breder gedragen in de wijk: “Dit doe je niet in een recreatiegebied, hier moet je kunnen ontspannen.” Een van de omwonenden is bang dat het te onvoorspelbaar wordt. In de nabije omgeving zitten ook al locaties van het COA (asielzoekersopvang), een jeugd/ggz-instelling en een verslavingskliniek.

Ook gemeente De Ronde Venen – waar Abcoude onder valt – twijfelt aan het plan. In een brief aan de gemeente Amsterdam schrijft De Ronde Venen dat er nog veel belangrijke informatie mist over hoe de opvang vorm gaat krijgen: “In uw schrijven geeft u aan dat de locatie in een recreatiegebied is, ook voor de inwoners van Abcoude. Tevens is de Abcouderstraatweg een doorgaande route.” Daarom vindt de burgemeester van het buurdorp het noodzakelijk om de belangen van de inwoners mee te nemen.

‘Overlast kan overal’

Een eerdere beoogde locatie voor de opvang was boerderij Langerlust, ook in Zuidoost. Daar kwamen buurtbewoners in opstand, omdat ze er opnieuw horeca van wilden maken. Nu is dit dus het alternatief. Een buurvrouw vindt het zonde dat mensen meteen een probleem zoeken als er iets onbekends komt.” Haar buurman vult aan: “Waarom meteen steigeren? We moeten het nog maar afwachten.”

Het is nog niet duidelijk of dit plan uiteindelijk echt door kan gaan. De boerderij moet nog eigendom worden van de gemeente Amsterdam, nu is het in handen van Groengebied Amsterdam Amstelland. Als de overdracht van het pand niet door kan gaan, dan komt de opvang mogelijk toch in boerderij Langerlust. De gemeente laat weten dat de opvang hoe dan ook veilig zal worden vormgegeven voor omwonenden. Op alle specifieke zorgen kan de gemeente nog niet ingaan, daar is het volgens een woordvoerder van de wethouder nog te vroeg voor.

Tekst: met dank aan Flip Linssen & Esli Oudejans/AT5.

Op de foto: Deze boerderij aan de Abcouderstraatweg is bestempeld als ‘voorkeurslocatie’ voor de opvang voor dertig dak- en thuislozen. Foto: Nieuwe Meerbode.