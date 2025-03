Aandacht voor meldpunt discriminatie met gerbera’s

Mijdrecht – Afgelopen 21 maart was het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Op de weekmarkt in Mijdrecht deelden Jacqueline Sluijs en Floor de Boer van Stichting Samens gerbera’s uit. De gerbera’s brachten vrolijkheid en nodigden bezoekers uit tot een gesprek. Het gesprek ging over wat discriminatie is en waar dit gemeld kan worden.

Bewustwording vergroten

Stichting Samens kijkt tevreden terug op de dag. “We zijn blij met de positieve reacties en de betrokkenheid op de weekmarkt. Het gesprek met bezoekers ging over wat discriminatie is. Dit houdt in dat mensen ongelijk behandeld worden op basis van persoonskenmerken die er in die situatie helemaal niet toedoen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Het gesprek hierover aangaan, helpt om bewustwording te vergoten”, aldus Jacqueline Sluijs en Floor de Boer.

Discriminatievrije gemeente

De Ronde Venen maakt een vuist tegen discriminatie en uitsluiting. Wethouder Cees van Uden, verantwoordelijk voor inclusie, vertelt: “Iedereen moet gelijk behandeld worden. Dat staat in Artikel 1 van de Grondwet. Helaas krijgen inwoners nog steeds te maken met discriminatie mee. Of zij kennen iemand die dat overkomt. Als gemeente zorgen wij ervoor, dat inwoners dit kunnen melden bij het landelijk meldpunt. Wat ons betreft wordt De Ronde Venen een discriminatievrije gemeente, waar iedereen zich welkom voelt.”

Meldpunt discriminatie

Op www.discriminatie.nl kunnen inwoners een melding doen van discriminatie. Dit kan anoniem. De klachtbehandelaar biedt een luisterend oor, gratis juridisch advies en informatie. Ook kan zij bemiddelen in de klachtprocedure. Verder helpt de klachtbehandelaar bij het beïnvloeden van beleid en verwijst zij door naar de juiste ketenpartners. Als het nodig is, ondersteunt zij ook bij procedures bij het College voor de Rechten van de Mens of de Ombudsman.

Jacqueline Sluijs en Floor de Boer van Stichting Samens deelden gerbera’s uit bij de weekmarkt in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.