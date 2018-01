Aan de slag met herstructurering tuinbouw

Aalsmeer – Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben op 10 januari een overeenkomst getekend waarmee ze gaan samenwerken om de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer te stimuleren. Met deze overeenkomst start Greenport Aalsmeer de voorbereiding en ontwikkeling van businesscases voor specifieke herverkavelingsgebieden in de regio. Ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering.

Ondernemersverkenningen

Na de Ruimtelijke Visie is in 2016 de Uitvoeringsagenda van Greenport Aalsmeer vastgesteld. Eén van de acties daaruit was het uitvoeren van ondernemersverkenningen. Met deze verkenningen zijn in totaal 789 bedrijven onderzocht, waarvan er 326 persoonlijk zijn geïnterviewd; goed voor 80% van het glasareaal. Hierdoor zijn de wensen van de ondernemers ten aanzien van hun locatie: blijven, verplaatsen, uitbreiden of stoppen in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie kan Greenport Aalsmeer samen met HOT concreet met de ondernemers in de regio Aalsmeer aan de slag.

Glastuinbouwclusters

In de Ruimtelijke Visie (2015-2025) van Greenport Aalsmeer zijn glastuinbouwclusters verdeeld in drie categorieën. Voor de categorieën 1 en 2 start Greenport Aalsmeer in 2018 met het ontwikkelen van businesscases. Het doel van de businesscases is het ontwikkelen van gemoderniseerde glastuinbouwclusters via herverkaveling. In 2018 hebben HOT en de Greenport Aalsmeer de ambitie om drie tot vijf businesscases uit te werken. Ook in Greenport Noord-Holland Noord worden businesscases ontwikkeld voor de gebieden Alton, Grootslag en Heemskerkerduin.

Greenport Aalsmeer bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring aan het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland voor. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert HOT de uitvoering van de businesscase. Bij een succesvolle afronding stelt HOT de financiële middelen ter beschikking ten behoeve van de realisatie.

Foto: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst: zittend (links) Jeroen Nobel namens Stichting Greenport Aalsmeer en (rechts) Rob van den Ende namens Ontwikkelingsbedrijf HOT. Staand (links) Coen Meijeraan en (rechts) Yvonne Peters namens de Greenport.