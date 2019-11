Aalsmeerse sportschool wint Dutch Fitness Award

Aalsmeer – Afgelopen 22 november was de uitreiking van de Dutch Fitness Awards tijdens de FitFair (jaarlijks Fitness evenement) in de jaarbeurs Utrecht. Fitter Future Gym uit Aalsmeer viel in de prijzen in de categorie Fitnessclubs. Volgens de stemmers zijn zij de beste sportschool van Aalsmeer in 2019.

Ondernemer Brian van Gog mocht dan ook zijn award in ontvangst nemen van BN’er Fajah Lourens. Omdat het gemiddelde cijfer voor de waardering onder de stemmers hoger dan een 9.0 is uitgevallen, ontving Fitter Future Gym een gold award.

Eigenaar Brian: “Het is super dat er zoveel mensen op een wat kleinere simpele sportschool gestemd hebben. We hebben geen fancy apparatuur, maar leveren wel kwalitatieve en leuke afwisselende lessen. Dat wordt hiermee dan ook bevestigd. Erg leuk!”