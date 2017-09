‘Aalsmeer In zicht’ over verduurzaming

Aalsmeer – De tweede bijeenkomst van ‘Aalsmeer In zicht’ is op woensdag 20 september in het Wellantcollege De Groenstrook aan de Jac. P. Thijsselaan 18 en gaat over verduurzaming. Hoe kijk jij aan tegen verduurzaming in Aalsmeer?

“Hoe zorgen we ervoor dat wij in de toekomst geen afval meer hebben? Welke kansen en uitdagingen zien wij om Aalsmeer duurzamer te maken? Klimaatverandering en groeiende schaarste van grondstoffen dwingen ons wereldwijd om maatregelen te nemen. Verduurzaming is een noodzaak. Gelukkig groeit het besef dat het roer om moet, als wij nog een leefbare wereld aan onze kinderen willen doorgeven. Wat betekent dit voor ons leven in Aalsmeer”, aldus de gemeente in haar uitnodiging aan inwoners.

Duurzaamheid gaat over slimme keuzes voor de toekomst met oog voor mens, natuur en economie. “We praten dus niet alleen over verduurzaming aan de harde kant, zoals het besparen van energie en het belang van fair trade, maar ook over de zachte, sociale kant. Hoe zorgen we ervoor dat we een betrokken samenleving blijven waar elke Aalsmeerder (ook) in de toekomst aan mee kan doen? Hoe gaan we elkaar, inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente inspireren om met elkaar die duurzame ontwikkeling in Aalsmeer tot stand te brengen? Daar gaat de tweede bijeenkomst van ‘Aalsmeer In zicht’ over.” Spreker deze avond is duurzaam ondernemer Maurits Groen.

Doe mee. Praat mee. Laat je inspireren en doe nieuwe inzichten op. Samen de toekomst van Aalsmeer schetsen! Een duurzame samenleving gaat iedereen allemaal aan. Daarom is het zo belangrijk dat ook jij meedoet. En neem gerust een vriend, vriendin, collega of buurman mee. De bijeenkomst op 20 september begint vanaf 19.00 uur, om 19.45 uur start het programma en rond 22.00 uur wordt afgesloten met een drankje. Inschrijven kan via www.aalsmeer.nl.