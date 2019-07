Aalsmeer verbijsterd over plannen Schiphol

Aalsmeer – De aankondiging van de minister dat Schiphol in 2021 weer beperkt te laten groeien, is bij de omliggende gemeenten en milieuorganisaties ingeslagen als een bom. Er wordt veelal woedend en vol verbazing gereageerd. Er worden op dit moment juist onderhandelingen gevoerd om tot goede compromissen te komen.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn van onder andere Schiphol zaken in een eerste reactie: “De gemeente Aalsmeer is verbijsterd over deze plannen. Ik vraag me echt af hoe serieus je de omwonenden dan neemt.”

En hij vervolgt: “Lelystad keer op keer uitstellen en bewoners die nu al meer dan 500 vliegtuigen per dag over zich heen krijgen met nóg meer hinder opzadelen. Verbijsterend.”