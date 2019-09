Aalsmeer toen en nu op Filmfestival

Aalsmeer – Het Nostalgisch Filmfestival vond dinsdag 10 september plaats in de feesttent. De films over ‘Aalsmeer van toen’ zijn al vele jaren behoorlijk in trek. Dit jaar moest zo’n twee weken voor aanvang zelfs ‘nee’ verkocht worden voor zowel de middag- als voor de avondvoorstelling en hier mag organisator en presentator Dick Piet trots op zijn. Het is inmiddels wel bekend dat hij trakteert op een gevarieerde middag of avond met voor veel bezoekers herkenbare beelden van het ‘oude’ Aalsmeer.

Omdat het de 25ste Feestweek is, werden de bezoekers welkom geheten door twee bekende heren, Laurel en Hardy ofwel de Dikke en de Dunne. De twee hadden een ‘onzichtbaar’ hondje meegenomen en dit zorgde voor veel hilariteit.

De films die onder andere werden vertoond gingen over het Witte Kruisgebouw en de werkzaamheden van de Thuiszorg. De waarschuwing van Dick Piet dat de dokter hardhandig te werk ging, was niets teveel gezegd (een speen werd resoluut uit het mondje van een kind getrokken en in de vuilnisbak gegooid). De monden werden geopend met een (te) grote spatel en de injectienaald voor een prikje was inderdaad bijzonder dik.

Natuurlijk kwam het bloemendorp van weleer in beeld met het vervoer van bloemen en planten per praam en de presentatie van het Aalsmeerse Bloemencorso.

Leuk en informatief waren vooral de beelden van Aalsmeer toen en nu. Er is in de loop van de jaren best heel veel veranderd in de gemeente. Of dit ten goede is, laten we maar in het midden. De een zal ‘ja’ zeggen, een ander mijmert na over deze goede oude tijd. In ieder geval lieten de beelden zien dat korenmolen De Leeuw er goed van af gekomen is. Van bouwval (met groentenzaak) tot blikvanger op het Molenplein in het Centrum.

Organisator en presentator Dick Piet.

Aanwezig waren vooral oudere inwoners, maar ook jongeren genoten van ‘hun’ gemeente. In de avond mocht een bijzondere gast welkom geheten worden. Burgemeester Guido Oude Kotte zat ook in de zaal. Hij heeft vast vol belangstelling gekeken naar ‘zijn’ Aalsmeer van toen en nu. Het Nostalgisch Filmfestival: Blijven organiseren, echt leuk om het veranderde Aalsmeer te aanschouwen. Bedankt Dick Piet, namens vast heel veel inwoners!

Foto’s: www.kicksfotos.nl