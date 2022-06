Aalsmeer Roest Niet: Geslaagd!

Aalsmeer – Onder prima weersomstandigheden is afgelopen zondag 12 juni het oldtimer-evenement Aalsmeer Roest Niet gehouden. De start van de 200 nostalgische auto’s en motoren was bij The Beach en na een toerrit van zo’n 115 kilometer was hier tevens de feestelijke finish. Veel publiek kwam een kijkje nemen op deze zonnige dag en genoot van de glimmende bolides: van een kleine Suzuki Alto uit 1984, een Opel Kadett uit 1977 en een roze Citroën 2CV tot een stoere legerjeep, een indrukwekkende Chevrolet, een Mercedes-Benz cabriolet uit 1950, een Fiat Barchetta uit 1996 en zelfs een Japanse klassieker.

Genoeg te zien dus voor de liefhebbers. En dat kon na de finish met een hapje, drankje en gezellige muziek van dj’s Kees en Marcel. Uiteraard zijn er prijzen uitgereikt en heeft een deskundige jury alle oldtimers aan een ‘keuring’ onderworpen. “Het was moeilijk”, aldus de jury. “Het kwaliteitsniveau van de deelnemende auto’s en motoren neemt elk jaar verder toe.” Het certificaat voor allermooiste is uiteindelijk uitgereikt aan Henk de Vries. Zijn ISO Rivolta GT340 uit 1964 kreeg de eretitel. “Een prachtig ontwerp van Giorgetto Giugiaro uit Italië. Een terechte winnaar”, vindt de jury.

Noteer alvast de datum van Aalsmeer Roest Niet in 2023 in de agenda: zondag 11 juni.