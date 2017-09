Burgemeester Hoffscholte geëerd met straatnaam

Aalsmeer – Een uitnodiging voor een bijzondere gelegenheid op maandagmiddag 4 september kreeg de redactie van de gemeente. “Omdat het een verrassing is voor de persoon in kwestie, verzoeken wij u de uitnodiging tot maandag 14.00 uur strikt geheim te houden.” De persoon werd niet genoemd, alom nieuwsgierigheid dus.

Het werd langzaam duidelijk toen de kinderen met aanvang zich voegden bij de al aanwezige raadsleden. De belangstelling van de politiek was zelfs zo groot dat de vergaderkamer werd ingeruild voor de raadszaal. En toen iedereen klaar zat, stapte oud-burgemeester Joost Hoffscholte binnen met zijn echtgenote Miekje. De grootste ontvangst deed hem verbazen. “We gingen nog even praten over de evenementenvergunning”, aldus zijn reactie.

Burgemeester Jeroen Nobel nam het woord en feliciteerde de oud-burgemeester met zijn verjaardag, onlangs 75 jaar geworden. Wat geef je een man die alles al heeft en liefst 22 jaar lang met veel inzet de gemeente Aalsmeer heeft bestuurd? Bloemen, taart én een eigen straat. Jawel, Aalsmeer krijgt de Burgemeester Hoffscholteweg. De Aalsmeerderlaan (Noordvork) wordt het eerbetoon aan de oud-burgemeester. Hij was beduusd en vereerd. Geweldig en zo verdiend!

Blijk van waardering

Joost Hoffscholte heeft 22 jaar de functie van burgemeester met veel enthousiasme en inzet heeft vervuld. Hij was een gerespecteerd en kundig bestuurder, niet alleen in Aalsmeer maar ook in regionaal verband. Iemand die partijen en mensen wist te verbinden, maar ook knopen kon doorhakken als dat nodig was. Een betrokken en menselijke burgervader die anderen op het juiste moment een hart onder de riem wist te steken. De vernoeming van een straat met zijn naam is een blijk van waardering voor alles wat hij voor de Aalsmeerse samenleving heeft gedaan en nog steeds doet.

Drie burgemeesters

De Burgemeester Hoffscholteweg wordt de nieuwe naam van de Nieuwe Aalsmeerderlaan. Slechts drie straten in Aalsmeer zijn eerder vernoemd naar oud-burgemeesters: de Burgemeester Kasteleinweg, de Burgemeester Brouwerweg en de Mr. Jac. Takkade (burgemeester van 1853 tot 1878). Omdat het merendeel wegen is, wordt het ook de Burgemeester Hoffscholteweg. De Burgemeester Hoffscholteweg wordt de verbindingsweg tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg.