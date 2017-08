Aalsmeer Inzicht over verduurzaming

Aalsmeer – De tweede bijeenkomst van Aalsmeer Inzicht vindt op 20 september plaats in het Wellantcollege locatie De Groenstrook aan de Jac. P. Thijsselaan 18. De gemeente wil graag weten hoe inwoners aankijken tegen verduurzaming in Aalsmeer.

Waar gaat de bijeenkomst over?

Hoe zorgen we ervoor dat wij in de toekomst geen afval meer hebben? Welke kansen en uitdagingen zien wij om Aalsmeer duurzamer te maken? Klimaatverandering en groeiende schaarste van grondstoffen dwingen ons wereldwijd om maatregelen te nemen. Verduurzaming is een noodzaak. Gelukkig groeit het besef dat het roer om moet, als wij nog een leefbare wereld aan onze kinderen willen doorgeven. Maar wat betekent dit voor ons leven hier in Aalsmeer?

Wat is verduurzaming eigenlijk? Duurzaamheid gaat over slimme keuzes voor de toekomst met oog voor mens, natuur en economie. Niet alleen voor de mensen hier en nu, maar ook ‘daar en later’. We praten dus niet alleen over verduurzaming aan de harde kant, zoals het besparen van energie, maar ook over de zachte, sociale kant. Hoe zorgen we er samen voor dat onze samenleving open staat voor iedereen, en elke Aalsmeerder (ook) in de toekomst mee kan doen? Hoe gaan we elkaar, inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente, inspireren om met elkaar die duurzame ontwikkeling in Aalsmeer tot stand te brengen? Daar gaat de tweede bijeenkomst van ‘Aalsmeer inzicht’ over.

Het doel van de avond is om wederom met elkaar het gesprek aan te gaan. Er wordt niet alleen naar elkaar geluisterd, maar de aanwezigen gaan juist ook met elkaar in gesprek! Maurits Groen is uitgenodigd als spreker en geluisterd kan worden naar 3 Aalsmeerse ondernemers ter inspiratie. Daarna schuift eenieder aan bij een gesprekstafel. Daar wordt gepraat met elkaar over verschillende vragen op het gebied van ecologische, economische en sociale duurzaamheid en worden gedachten uitgewisseld over kansen en uitdagingen voor de toekomst van Aalsmeer. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel. Aanmelden kan via de website www.aalsmeer.nl