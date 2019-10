9e Step by Step met 800 deelnemers

Aalsmeer – Zaterdag 5 oktober vindt de negende editie van Step by Step Aalsmeer plaats. Het sportieve evenement waarbij de deelnemers in teamverband en geheel in stijl een route van 7 kilometer op de step door Aalsmeer rijden en onderweg diverse hilarische opdrachten en vraagopdrachten moeten uitvoeren.

Dit jaar staan er 800 deelnemers aan de start en vertrekken de stepteams vanaf 13.30 uur om de twee minuten bij voetbalvereniging FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. De route zal door de teams tegengesteld gereden gaan worden om de wachttijden bij de opdrachten te verkleinen. De ruim 80 kanjers aan vrijwilligers zullen de deelnemers deze dag enthousiast ontvangen, begeleiden en aanmoedigen.

Verzamelen en starten

De teams verzamelen zich om 12.30 uur in de kantine om eerst allen hun steppakket voor onderweg op te halen bij de aanmeldbalie. In dit pakket zit onder andere de route en het opdrachtenformulier. Om 13.00 uur eerst een openingswoordje door de organisatoren Jacco en Jenifer en hierna mogen de eerste teams zich klaarmaken voor vertrek. De eerste opdracht bij FC Aalsmeer is uiteraard weer een groots spektakel. Opdrachten zijn er achtereenvolgens ook bij de Watertoren, café-restaurant De Praam (kant Praamplein), terrein Bacchus en Parochiehuis (Gerberastraat), parkeerplaats IKC Triade (Dreef), café de Gouwetéén (achter zwembad). Eindpunt: FCA Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

Kom op de fiets!

Alle teams dienen om 18.00 uur terug in de kantine te zijn, willen zij de prijsuitreiking kunnen bijwonen. De organisatie raadt zowel de deelnemers als de toeschouwers aan waar mogelijk met de fiets naar FC Aalsmeer of naar opdrachtlocaties onderweg te komen.