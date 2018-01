8 Miljoen van SLS voor projecten in Aalsmeer

Aalsmeer – De stichting Leefomgeving Schiphol heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting geeft een bijdrage aan omgevingsprojecten die de leefbaarheid in een bepaald gebied verbeteren. Het gaat zowel om grote (ruimtelijke) projecten als kleine initiatieven/activiteiten die de sociale cohesie verbeteren. De stichting wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W.

Leefbaarheid onder druk

De stichting heeft voor de periode tot en met 2020 € 20 miljoen te verdelen. Dit geld wordt ingezet in gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn èn waar de leefbaarheid onder druk staat. Bij de selectie van de gebieden is tevens gekeken naar de bijdrage die gemeenten al in de periode 2008-2012 hebben gehad. De gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (Spaarndam).

Gebiedsprogramma’s

De stichting Leefomgeving heeft samen met deze gemeenten, bewoners en andere stakeholders gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s zijn projecten en initiatieven opgenomen die de leefbaarheid ten goede komen. Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gemeentelijke plannen. Daarnaast heeft de stichting via een uitgebreid participatietraject met bewoners initiatieven en ideeën in de desbetreffende gemeente opgehaald. Door de stichting is gezocht naar synergie tussen de gemeentelijke plannen en de bewoners initiatieven. Veel van de initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijke plannen. Dit maakt deze initiatieven veelal uitvoerbaar. In de gebiedsprogramma’s zijn projecten en voorzieningen opgenomen die invulling geven aan een kwaliteitsverbetering op gebied van groen, recreatie en sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Initiatievenfonds

Niet alle initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijk projecten. Als deze tot een verbetering van de leefbaarheid leiden is er de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen vanuit het initiatievenfonds van de Stichting. Voor iedere gemeente is een initiatievenfonds opgenomen in het gebiedsprogramma. Per gemeente zijn voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s de volgende budgetten beschikbaar:

Gemeente Aalsmeer: € 8,0 miljoen

Gemeente Uithoorn € 7,5 miljoen

Gemeente Haarlemmermeer € 3,0 miljoen

Gemeente Haarlemmerliede € 1,5 miljoen

Aalsmeer

De 8 miljoen euro mag Aalsmeer besteden aan de herinrichting van het VVA-terrein in de Hornmeer (omtoveren in groen activiteitenpark), het Groene Lint (inrichten en verbinden van diverse groengebieden in de gemeente inclusief bewegwijzering en bankjes), Dorpshuis Kudelstaart (totaal en duurzaam renoveren tot multifunctioneel gebouw), Machinepark Oost (verbeteren van het aanzien en ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en van Greenpark voor bewoners in Oosteinde, inclusief het herinrichten van het buitenterrein van sporthal De Bloemhof), Waterfront Aalsmeer (vergroten van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de oevers van de Westeinderplassen en het vergroten van de mogelijkheden voor waterrecreatie en voor niet-seizoensgebonden recreatie. Onder andere aanleg van een promonade, een nieuw strand en een drijvend ponton en realisatie van een amfitheater), Werkschuit (ingrijpende verbouwing van de nieuwe locatie waardoor een breder cursusaanbod gerealiseerd kan worden, onder andere samen koken) en de Kinderboerderij krijgt een nieuw speeltoestel.

Kinderkunstroute, huisbezoek 75+ en extra groen/bloemen

Verder is in het initiatievenfonds geld gereserveerd voor kleine, door bewoners gewenste, initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving: Kinderkunstroute, radioschool voor jongeren, buurtbus Welzijn op wielen, hangplek voor 75+ouderen, pilotproject huisbezoek 75+, wijkcoach ter vergroting van de sociale cohesie, extra groen en bloemen in het Centrum en ondersteuning bewoners complex Mijnsheerlijckheid.

Rijsenhout

Het budget dat de gemeente Haarlemmermeer mag besteden gaat voor een groot deel gestoken worden in Rijsenhout. Dorpshuis De Reede gaat verbouwd en gerenoveerd worden en er wordt een nieuwe multifunctionele sportacommodatie gebouwd. Verder kan uitvoering gegeven aan het versterken van de recreatieve functie van de Ringdijk voor inwoners van Rijsenhout, Aalsmeerderbrug, Lijnden en Burgerveen. Een totaal overzicht van de gebiedsprogramma’s is te vinden op de website van de Stichting Leefomgeving Schiphol: www.leefomgevingschiphol.nl