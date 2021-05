Nieuwe brug zorgt voor veilige toegang naar sportvelden Vinkeveen

Vinkeveen – De sportvelden van Vinkeveen hebben een nieuwe toegang. Voetgangers kunnen voortaan gebruikmaken van een brug die, via het fietspad langs de Bonkestekersweg, toegang geeft tot de voetbal-, tennis- en korfbalvelden en de jeu de boules baan. Zij hoeven niet meer gezamenlijk met auto’s gebruik te maken van de ingang aan Mijdrechtse Dwarsweg. Door de aparte ingang ontstaat een veiliger toegang tot het sportpark. De nieuwe brug werd afgelopen week officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door het doorknippen van een lint door wethouder Rein Kroon (Sport) in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen op het sportpark. Met de toegang voor voetgangers via de Bonkestekersweg gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Tot voor kort was de enige entree tot het sportpark via de Mijdrechtse Dwarsweg. Een toegang die auto’s, fietsers en voetgangers gebruikten. Vooral tijdens trainingen, in weekenden en op wedstrijddagen was dat een druk punt dat soms gevaarlijke situaties oplevert.

Oplossing gezocht voor financiering

Wethouder Rein Kroon: ”Voetbalvereniging Hertha is al eerder met het idee gekomen om voetgangers via een brug een aparte toegang te geven om de verkeerssituatie veiliger te maken. De uitdaging zat in de financiering van de brug. Dat is gelukt door ons hard te maken bij de provincie hiervoor. Ik ben echt blij dat dit is gelukt. Dankzij de afdracht voor natuurgebied Marickenland kon deze brug worden gefinancierd. Door de toevoeging van deze recreatieve voorziening wordt verkeersveiligheid verbeterd, vooral voor de kinderen en kan het parkeerterrein gebruikt worden door wandelaars die in Marickenland willen zijn.’’

Aanleg brug in nauw overleg met verenigingen

Over de exacte plaats waar de brug is gelegd en de uitvoering is intensief met de sportverenigingen overlegd. Daarbij is zoveel mogelijk met de wensen van de verenigingen en de toekomstverwachtingen rekening gehouden. Dat is goed gelukt. Zo is er voor de jeu de boules-spelers een nieuwe overkapping en een kist voor het grind gerealiseerd. Het pad vanaf de brug is dusdanig aangelegd dat er ruimte ontstaat voor toekomstige uitbreiding van de padelbanen. Door werkzaamheden te combineren hebben ook de andere verenigingen profijt van de aanleg.

Fotobijschrift: Onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de sportverenigingen en de aannemer neemt wethouder Rein Kroon (Sport) de brug in gebruik