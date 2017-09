6 Jubilarissen bij koor Vivace

Aalsmeer – De repetities van Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace zijn op dinsdag 5 september jl. weer begonnen. Maar niet voordat voorzitter, Marijke Brussaard, een aantal jubilarissen in het zonnetje zette.

Allereerst waren daar Nel Koeleman en Akke Lodewijk, die een oorkonde ontvingen van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland in verband met hun 25-jarig jubileum bij het koor. Dit gold ook voor Janny Wilms Floet, die deze ochtend helaas ontbrak.

Dan waren er twee leden, die hun 10-jarig jubileum vierden, Rietje Spaargaren en Marja van Oostveen. Zij kregen van de voorzitter een zilveren hanger in de vorm van een G-sleutel.

Tenslotte memoreerde de voorzitter, dat Vivace een erevoorzitter heeft, Elly Nieuwenhuijzen. Omdat zij een verjaardagsjubileum te vieren had, werd zij getrakteerd op een mooi boeket bloemen.

Kortom, een gezellige en feestelijke start! Gelukkig was er nog voldoende tijd over om te zingen, hetgeen door de dames uit volle borst gedaan werd. Nog steeds onder de bezielende leiding van dirigent Irma Zethof.

Nogmaals: Vrouwenkoor Vivace kan nog steeds leden gebruiken. Geïnteresseerd? Kom langs op de repetitieochtend in het Dorpshuis te Kudelstaart, elke dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur of bel voor meer informatie naar de voorzitter, Marijke Brussaard, via 0297-326564.