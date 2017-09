5e Tour de Poel staat voor de deur

Aalsmeer – De voorbereidingen zijn in volle gang. Komende zondag 24 september vindt opnieuw de Tour de Poel plaats. Een fietsevenement, waar een ieder aan mee kan doen. TeamTimmerman, die de organisatie in handen heeft, organiseert dit fietsevenement dit jaar voor de 5e keer. Er worden verschillende tochten uitgezet van diverse afstanden. Voor de fanatieke wielrenner is er een mooie route van 100 kilometer.

Is dat iets te hoog gegrepen, dan kunt u kiezen voor de 70 kilometer, deze afstand is er dit jaar nieuw bij gekomen. Voor de recreanten wordt er weer een mooie route van 40 kilometer uitgezet. En de familieroute van 10 kilometer mag natuurlijk dit jaar ook niet ontbreken. Met zoveel verschillende afstanden, zit er voor iedereen een passende route tussen. Wielrenners, citybikes, e-bikes, kinderfietsen, alles en iedereen kan deelnemen. Ook hebben voorgaande jaren deelnemers de tocht op skeelers gedaan, ook zij zijn uiteraard weer welkom.

De inschrijving vindt plaats bij het Westeinder Paviljoen op surfeiland Vrouwentroost. De inschrijfbalie gaat open om 8.00 uur. De deelnemers voor de 100 en 70 kilometer hebben tot 10.00 uur de tijd om in te schrijven. Voor de 40 en de 10 kilometer blijft de inschrijfbalie open tot 12.00 uur. NTFU-leden krijgen korting op het inschrijfgeld. Deelnemers tot 16 jaar kunnen gratis meefietsen. Kijk voor meer informatie, over onder andere de inschrijfkosten, op www.teamtimmerman.nl. Het startpunt is tevens het eindpunt van alle routes. Voor alle kinderen ligt erna afloop ook nog een leuk aandenken klaar! Onder de deelnemers van alle afstanden worden 5 cadeaubonnen ter waarde van 20 euro verloot.

Fietsen voor de Lotusbloem

TeamTimmerman koppelt altijd een goed doel aan de fietstocht. Dit jaar is contact gelegd met de Lotusbloem in Aalsmeer. Een gedeelte van de opbrengst zal gebruikt worden voor de aanschaf van pedalo’s. De kinderen, die hun dagbesteding hebben op de Lotusbloem, kunnen door middel van deze pedalo’s lekker al spelend bewegen en evenwicht oefenen. Door de jaren heen zijn er al mooie doelen voorbij gekomen. Voor een fietsclub als TeamTimmerman is het mooi, om in dit geval voor de Lotusbloem ‘pedalo’s’ aan te schaffen. Zo blijven de heren en dames dicht bij hun hobby, die hen bij elkaar gebracht heeft.

Klimt u zondag ook met TeamTimmerman in de pedalen?