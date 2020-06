De Ronde Venen bedankt scholen en kinderopvang

De Ronde Venen – Leerlingen van basisscholen en kinderopvang, maar ook middelbare scholieren kunnen weer naar school. Dat verdient aandacht en een kleine attentie. Gemeente De Ronde Venen trakteert om de leraren en pedagogisch medewerkers te bedanken voor hun inzet in deze bijzondere tijd. Wethouder Kiki Hagen overhandigt persoonlijk een kleine attentie aan Diana Vredenbregt, eigenaresse van kinderopvang De Stal in Waverveen.

Flexibel en creatief

“Met dit gebaar wil ik dank en waardering uitspreken voor de leraren en pedagogisch medewerkers in onze gemeente. Het was een vergaand besluit om twaalf weken geleden de scholen en kinderopvang te sluiten. Dit had grote impact op onze kinderen en de gezinnen waarin zij leven. Wat een flexibiliteit en creativiteit toonden de scholen en kinderopvang weer! De scholen en kinderopvang kregen te maken met constant veranderende maatregelen en veiligheidsrisico’s. Zij zijn samen met de ouders erin geslaagd om het onderwijs en de opvang staande te houden voor onze kinderen. Daar mogen we als samenleving ontzettend dankbaar voor zijn.” Zo laat wethouder Kiki Hagen weten.

Samenwerking

Wethouder Kiki Hagen vervolgt: “Op de inzet van de leraren en pedagogisch medewerkers werd ook een beroep gedaan om noodopvang samen goed te regelen. Deze opvang was bedoeld voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen voor wie de school of opvang een veilige haven is. In onze gemeente kwam deze noodopgang door goede samenwerking prima tot stand. Mede daardoor kon het belangrijke werk van ouders met cruciale beroepen in deze bijzondere tijd blijven doorgaan. Er is, met hulp van gastouders en de kinderopvang, zelfs een 24-uursnoodopvang beschikbaar gesteld en dat voor 7 dagen in de week.”

Thuisleren

Gemeente De Ronde Venen heeft voor het faciliteren van het onderwijs aan kinderen een goed netwerk. Zo zorgde het jongerenwerk van Tympaan-De Baat voor het uitbreiden van huiswerkbegeleiding door vrijwilligers op te roepen en in te schakelen. Een huiswerkmaatje hielp vanachter de laptop of door te videobellen de scholieren met de lesstof. Daarnaast is op bedrijven een beroep gedaan om bruikbare laptops te schenken en het ICT-bedrijf Feka was bereid deze laptops startklaar te maken. Met deze inzet is ontzettend hard gewerkt om onze kinderen zo goed mogelijk digitaal bij de les te houden.

Fotobijschrift: Diana Vredenbregt, eigenaresse van kinderopvang De Stal in Waverveen, ontvangt een kleine attentie van wethouder Kiki Hagen.