50PLUS De Ronde Venen doet mee aan de verkiezingen 

De Ronde Venen – Hoewel het nog even duurt, is er nieuws over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Inwoners kunnen in de gemeente stemmen op 50PLUS De Ronde Venen. De lokale afdeling wordt opgezet door Annemieke Guldemond en Michael Klijn en doet mee met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026.

Guldemond en Klijn hebben politieke ervaring en zij zetten zich graag in om 50PLUS lokaal in De Ronde Venen op de kaart te zetten. Beiden zijn bekend in de lokale politiek en weten wat er speelt, vanwege hun inzet bij de plaatselijke partij het Inwonerscollectief. Zij zijn gedreven om verder te gaan in de politiek, maar wel met een partij die aansluit bij de politieke kleur van het Inwonerscollectief.

Guldemond: “50 Plus De Ronde Venen is een partij die zich inzet voor de 50-plussers, maar vergeet ook de jongeren niet. Een partij voor iedereen die samen wil bouwen aan een sterke en eerlijke samenleving. 50 Plus De Ronde Venen heeft veel sterke punten bij elkaar gebundeld die wij graag naar buiten dragen.”

Doe met ons mee

“Onze ervaring telt, elke stem ook. Stem 50PLUS De Ronde Venen voor een sterke toekomst”, vervolgt Klijn enthousiast en uitnodigend. De doelstelling van de partij zijn helder: “50PLUS De Ronde Venen staat in het centrum van de politiek en komt op voor de belangen van 50-plussers én jongere generaties. Onze speerpunten: betaalbare woningen voor jong en oud. Goed openbaar vervoer. Wij willen voorkomen dat verlieslijdende OV-lijnen verdwijnen. Als het OV aantrekkelijker en goedkoper wordt, zullen meer mensen ervoor kiezen. Binnenkort maken we ons zichtbaar op straat en willen we graag in gesprek gaan over zaken die leven en spelen in de gemeente.”

Meer informatie: e-mail: annemiekeguldemond@50plusderondevenen.nl, tel. 06-19944966

Annemieke Guldemond. Foto: aangeleverd