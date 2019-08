Tour de France-spel: Wie wint de racefiets?

Aalsmeer – De Tour de France is weer ten einde. Janna van Zon en Dick Kuin hebben de lezers van de Meerbode op de hoogte gehouden van de dagelijkse etappes. Zij hebben genoten van dit wielrenfestijn en met hen vele inwoners.

Jaarlijks presenteert de Meerbode voor aanvang een Tour de France special met hierbij een prijsvraag. Hier was zeker waardering voor, gezien het grote aantal inzendingen. Niet zo gek natuurlijk als er een Cube Attain racefiets ter waarde van 700 euro te winnen is. De fiets is beschikbaar gesteld door Waning Tweewielers, maar wie deze heeft gewonnen blijft nog even een verrassing.

Ook wie de Sigma polscomputer bij Bert de Vries in ontvangst mag gaan nemen, een energiescan krijgt aangeboden van Sienergie en wie de nieuwe eigenaar wordt van de Tomado Blender van de Marskramer blijft tot volgende week geheim. En dan is er ook nog een doos wijn te verdelen van Wittebol Wijn en een fles champagne van Gall & Gall Van Lammeren.

Of u/jij hier kans op maakt? Dat hangt af van de gegeven antwoorden. De gele trui is gewonnen door Egan Bernal, tevens winnaar Tour de France en beste Nederlander was natuurlijk Steven Kruijswijk die prachtig als derde wist te eindigen. De beste Nederlander in het bolletjesklassement was eveneens Steven Kruijswijk en twee Nederlanders (Mike Teunissen en Dylan Groenewegen) hebben een etappe gewonnen.

Tot slot nog de oplossing van de puzzel: ‘Het heilige geel 100 jaar’. Alle vragen goed? Dan stijgt de spanning… In de krant van donderdag 15 augustus worden de winnaars bekend gemaakt. Nog even geduld graag!