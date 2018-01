4,7 Miljard omzet Royal Flora Holland

Aalsmeer – Het jaar 2017 heeft Royal Flora Holland afgesloten met een omzet van 4,7 miljard euro. Een stijging van 1,2% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze omzetstijging komt door de hogere prijzen voor bloemen en planten (gemiddeld +3,9%) en een kleinere aanvoer (-1,8%).

Royal FloraHolland verhandelde in 2017 in totaal 12 miljard producten. De uitgebreide rapportage met definitieve cijfers over 2017 vindt later dit voorjaar plaats in het jaarverslag. Nu alvast de cijfers per productgroep.

Snijbloemen

De totale omzet van snijbloemen die in 2017 via Royal FloraHolland verkocht zijn, komt uit op 2,7 miljard euro. Dat is een stijging van 0,4% ten opzichte van 2016. Het volume van deze productgroep nam af met 2,0%.

Kamerplanten

De productgroep kamerplanten heeft een omzettoename van 1,1% tot 1,6 miljard euro. Deze stijging komt door de grotere aanvoer, die steeg met 0,7% procent. De prijs lag wat hoger dan vorig jaar, +0,4%.

Tuinplanten

De omzet van tuinplanten is ten opzichte van 2016 gestegen met 7,1% naar 395 miljoen euro. Het volume daalde met 2,5%.

Verkoop via klok en directe stromen

In 2017 was sprake van een toename van de directe verkoop tussen kweker en klant. De verschuiving van klok naar directe verkoop bedroeg 3,7 procentpunt en was daarmee hoger dan het jaar ervoor (1,9 procentpunt). De klok nam in 2017 43,7% van de totale omzet voor zijn rekening en via de directe stromen werd 56,3% afgezet.