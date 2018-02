41 Koppels bij FCA voetbalquiz

Aalsmeer – Vrijdagavond 2 februari stond de jaarlijkse voetbalquiz op het programma bij FC Aalsmeer. Liefst 41 koppels hadden zich ingeschreven voor deze ‘hersenkraker’ over allerlei onderwerpen op het gebied van voetbal. De quiz stond als vanouds onder leiding van Theo en Hein Leliveld. De beide Nieuwveners staan altijd garant voor een leuk en kostelijk vragenspel over diverse thema’s die altijd iets met voetbal te maken hebben.

Ook dit keer hadden Theo en Hein flink hun best gedaan om een quiz samen te stellen met een uitgebreid aanbod aan vragen. Ook een over voetballegende Johan Cruijf… De organisatie en alle deelnemers kijken terug op een gezellige en geslaagde avond.

De quiz is uiteindelijk gewonnen door Joey en Andre. De twee wisten de oud-winnaars Eddy en Andy en Mats en Niels net voor te blijven. Hun prijs is elk een ticket voor de voetbalwedstrijd Nederland tegen Engeland en hier hebben de twee voetballiefhebbers reuze veel zin in.

Foto: www.kicksfotos.nl