Vier jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Het was een afwisselend concert dat Aalsmeers Harmonie gaf op zaterdag 27 januari in de Doopsgezinde Kerk. De kerkzaal was volledig gevuld en er moesten de nodige stoelen worden bijgezet. Om 15.00 uur opende voorzitter Wilma van Drunen het concert en daarna begon de Harmonie met de Russische Mars van Strauss, onder leiding van dirigent Maron Teerds.

Hoornisten in de spotlights

Tijdens het Champagneconcert worden de jubilarissen altijd even in het zonnetje gezet. En zij mogen een muziekstukken wat zij graag nog eens willen spelen. Zo kwam ‘Nervals Poems’ van Jacob de Haan op het programma (voor Joan de Ruiter) en ook ‘Finlandia’ van Sibelius (keuze van Tini Man-Olij). Bij dit concert stonden naast de jubilarissen, de hoornisten in de spotlights. Met maar liefst 7 hoorns werden de volgende stukken voor hoorns en orkest gespeeld: Superstar, Hornfestival en Born4Horn. Het klonk geweldig in de kerk en de hoornisten kregen een groot applaus.

Oorkonde en bloemen

Hierna heeft de voorzitter de vier jubilarissen gehuldigd, voor iedereen was er een kort woordje, een speldje, een oorkonde en bos bloemen. Joan de Ruiter speelt 12,5 bij Aalsmeers Harmonie op saxofoon, Tom Rebel (eufonium) is 25 jaar lid, Elly Poots (klarinet) 30 jaar en Tini Man-Olij (klarinet) 70 jaar!

Op verzoek van Elly Poots speelde het orkest Moment for Morricone, met bekende muziek uit de films ‘Once upon a time in the west’ en ‘The good, the bad and the ugly’. Vervolgens klonk een heerlijke, rustige wals van Shostakovich: de Lyric Walz. En als laatste stond op het programma, met dank aan jubilaris Tom Rebel: ‘Puszta’ van Jan v/d Roost.

De voorbereidingstijd voor het concert was kort, daar het orkest in november op concours is geweest en begin januari al een Nieuwjaarsconcert gaf in het Zorgcentrum. Maar er werd vol concentratie en overgave gemusiceerd en dat werd gewaardeerd door het publiek. Aan het eind van het concert was er een staande ovatie. Nadat de ladyspeaker, dirigent en koster waren bedankt voor hun werk, werd het concert toepasselijk afgesloten met de ‘Champagne Galopp’.

105 Jaar

Het volgende grote concert van Aalsmeers Harmonie staat gepland op zaterdag 9 juni in het Crown Theater. De harmonie viert dan haar 105-jarig bestaan! Mis het niet en zet de datum vast in uw agenda. Meer informatie over de harmonie en haar activiteiten: www.aalsmeersharmonie.nl.

Foto: Van links naar rechts: Joan de Ruiter, Elly Poots, Tini Man-Olij en Tom Rebel.