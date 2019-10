3e Plaats op NK voor Sloeproei Team Aalsmeer

Aalsmeer – De laatste wedstrijd in het Nederlands Kampioenschap sloeproeien vond afgelopen zaterdag 5 oktober plaats in Langweer in Friesland. Met bijna 100 sloepen aan de start een mooie afsluiting van het seizoen voor de Hoofdklasse. Ook een spannende afsluiting, want er maakten maar liefst vijf sloepen nog kans op de derde plaats in het Nederlands Kampioenschap. En één daarvan was de Polyester uit Aalsmeer.

De race had dit jaar een afstand van 15,250 kilometer en ging over open water en brede sloten in Langweer. Met een licht windje en een kleine stroming was het een mooie race om te roeien voor het team uit Aalsmeer. Om 13.07 uur mocht de Polyester van start voor deze wedstrijd. Tussen iedere sloep zat 1 minuut starttijd en twee grote concurrenten voor het Westeinder Sloeproei Team waren eerder gestart. Het werd dus jagen en inlopen op beide sloepen. Als beide sloepen ingehaald werden, zou het team voor ze in de uitslag eindigen. Een duidelijk doel dus.

Meer ‘dood dan levend’

Het eerste stuk van de route is over het open water en ging voor de wind. De snelheid ging omhoog richting 9.4 kilometer per uur, de mannen uit Aalsmeer waren los en gingen duidelijk voor een goede klassering. Het tweede stuk van de route ging tegen de wind in en hier werd uiteindelijk mooi geprofiteerd van een snellere sloep uit Amsterdam. Het team bleef achter deze sloep roeien en beet zich volledig vast in de snelheid van deze sloep. Hierdoor bleef de snelheid dicht tegen de 9 kilometer per uur aan zitten. Het laatste stuk was weer voor de wind over het open water terug naar de finish. Inmiddels was de concurrent uit Hoogmade al ingehaald en de tweede concurrent lag in zicht. Iedereen werd volledig opgejut om de laatste 3 kilometers alles te geven. En dat werd gedaan; meer ‘dood dan levend’ finishte het team in 1 uur, 40 minuten en 56 seconden in Langweer, net achter de tweede concurrent.

Prachtige tweede plaats en overall derde

En dan is het altijd afwachten, hoe heeft de rest het gedaan? Het voelde goed bij het team uit Aalsmeer, want de gemiddelde snelheid was zeer hoog geweest. De uitslag was prachtig; het Westeinder Sloeproei Team eindigde in Langweer op een fantastische tweede plaats, maar 56 seconden achter de eerste plaats.

En door deze uitslag, werd direct de overall derde plaats in het Nederlands Kampioenschap 2019 vastgelegd. Een prachtig resultaat, wat aan het begin van het seizoen ook de doelstelling was geweest, is dus behaald. Het Westeinder Sloeproei Team voor het NK bestaat uit Stefan Buskermolen, Robbert Maekel, Michiel Buskermolen, Marcel van Haasteren, Jeroen Baars, Dirk de Graaf, Sjors Buskermolen, Michel Moerkerk, Jos Buskermolen, Dennis van Haasteren, Marcel Meiland en Ronald Stolwijk. Klasse mannen!