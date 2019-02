3 Geitjes geboren op Boerenvreugd

Aalsmeer – De lente is vroeg begonnen bij kinderboerderij Boerenvreugd. Zaterdag 2 februari werden de medewerkers en de vrijwilligers verrast met de geboorte van een drieling!

Moeder geit Charlie was pas later deze maand uitgerekend, maar de bevalling begon al zaterdagmiddag. Charlie heeft twee bokjes en een geitje op de wereld gezet. Zij en haar drieling maken het goed.

Ze staan nu nog even apart onder de warme lamp in de hooiberg. Later deze week kunnen Charlie en haar kleinjes bewonderd worden op de kinderboerderij in de Hornmeer.

Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd