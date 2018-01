2e Culturele instuif: Ontroerend mooi

Aalsmeer – Er was geen passender omgeving dan het Oude Raadhuis bij de tweede culturele instuif van KCA. Aan de muren hingen de werken van Grafiekgroep Bergen voor de laatste dag. Deze groep had zich voor deze expositie laten inspireren door gedichten van A. Roland Holst. Eén van zijn gedichten , ‘Schelp’ , was dan ook de opening van deze middag.

Rode overall

De eerste voordracht was verrassend. Piet Munsterman had zich gemeld met de vraag of lang haar en rode overall ook geschikt waren voor deze middag. Uiteraard is de instuif open voor ieder, dus haardracht en kleding geen bezwaar. Uit het hoofd droeg hij een tweetal gedichten voor die terugkeken op zijn kindertijd. Het derde gedicht was opgedragen aan Kees uit Burgerveen. Deze goede vriend van Piet Munsterman is ernstig ziek en uit het gedicht sprak de warme band tussen beide mannen. Het was ontwapenend mooi en ontroerend.

Kalverliefde

Een trouwe aanwezige bij de instuif is Gerard Zelen. Met veel enthousiasme draagt hij zijn pennenvruchten voor. Ook dit keer werd zijn gedicht ‘Met zingen is de liefde begonnen’ vergezeld door mooie door hem zelf vervaardigde tekeningen. Daarnaast zorgt Gerard er altijd voor dat er muziek te horen is om in de stemming te komen (Kalverliefde van Robert Long, gezongen door Paul de Leeuw) en muziek om na het gedicht te overpeinzen (Liefde van later van Herman van Veen). Uiteraard, gezien de muziek, ging zijn gedicht over de liefde, de ontluikende, tot mislukken gedoemde, kalverliefde.

Persoonlijk

De middag werd afgesloten door Janna van Zon die zichzelf betitelde als niet-creatief. Gelukkig zijn haar kwaliteiten op ander gebied binnen de kunstwereld voldoende bekend. Zij droeg daarom niet voor uit eigen werk maar had gekozen voor een drietal mooie gedichten die haar persoonlijk raakten. Eén gedicht van Judith Herzberg was kort, maar prachtig: ‘Hoewel het weerbericht het weer voorzag kwam er geen weer meer na die dag’. Vervolgens las zij het mooiste liefdes gedicht ooit geschreven door de Poolse dichter Wislawa Szymborska.

Raadsleden

De volgende instuif is op zondag 25 februari, weer om half vier. Die middag worden de kandidaat-gemeenteraadsleden uitgedaagd om zich te laten zien op cultureel gebied. Ieder ander is natuurlijk ook van harte welkom. Er is een piano aanwezig en alle vormen van uitvoerende kunst zijn mogelijk mits het past in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.