22ste Kunstroute: Druk, gezellig en zonnig!

Aalsmeer – Zaterdag 21 september werd de 22ste KCA Kunstroute geopend door Tineke Vredenburg. Een nieuwe ster aan het firmament van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer. Aan haar de eer om bloemen uit te reiken aan Kees Otto en zijn echtgenote voor hun gastvrijheid in hun grote botenloods en vervolgens wethouder Wilma Alink uit te nodigen de officiële opening te verrichten.

Deze memoreerde dat het voor de tweede keer op rij was dat zij het grootste kunst evenement van het jaar mocht openen. Zij prees de organisatie en benadrukte hoe belangrijke samenwerking is. ‘Laten wij als Aalsmeer daar groot in zijn en beseffen dat wij het ongelooflijk goed hebben.’

Na deze woorden waren het Martijn Schok en Greta Holtrop die heerlijke muziek maakten en tot grote vreugde van velen zondag 12 januari 2020 ook komen optreden bij Bob&Gon. Er werden op voorhand al heel wat kaarten gereserveerd. Hun super gespeelde en gezongen blues: Route 66 was een knipoog naar een Kunstroute die gezien de reactie van het publiek opnieuw geslaagd genoemd mag worden.

Op de fiets

Het was gelijk bij aanvang zaterdag om 12.00 uur druk en dankzij het zonnetje bleven de locaties aanloop houden tot sluitingstijd. Ook de zonnige zondag 22 september bracht vele bezoekers op de been. Door het mooie weer was vooral gekozen voor de fiets als vervoermiddel en dit was voor de locaties aan onder andere de Uiterweg, Stommeerweg en Aalsmeerderweg, waar nauwelijks parkeerruimte is, dé juiste keuze. De 22ste Kunstroute: Honderd procent geslaagd!

Janna van Zon