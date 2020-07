2 Vrachtwagens klem onder viaduct Hornweg

Aalsmeer – Een nieuw record deze maandag. Niet één, maar liefst twee vrachtwagentjes zijn klem geraakt onder het (te) lage viaduct op de Hornweg. Twee chauffeurs, die dachten dat er onderdoor rijden ‘net aan’ kon. Mogelijk waren beiden op weg naar de nieuwe N201 nu de kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg afgesloten is voor aanleg van een rotonde en een vrijliggende busbaan. Een afslag te vroeg met behoorlijke schade tot gevolg.

“De Hornweg is weer tijdelijk gestremd. Het is onbekend hoelang dit nog gaat duren”, aldus de mededeling van de politie rond vier uur in de middag. De eerste chauffeur die ‘even Apeldoorn moest bellen’ was de chauffeur van een bestelbus met boven het bestuurders-gedeelte een koelelement. De bestelbus had de doorgang onder het viaduct wel gehaald, echter de koeling was een blokje te hoog. Dit ongeval gebeurde rond drie uur in de middag en was vrij snel opgelost. Banden leeg laten lopen en bestelbus los trekken.

Foto: Joost de Vries

Een uur later bleek meer tijd nodig om de klemrijder te ‘bevrijden’ uit het viaduct, dat hard op weg is een nummer één notering te krijgen in de lijst met meeste ongevallen. Veelal zonder letsel, maar de schade is meestal groot. De chauffeur van het vrachtwagentje dat rond vier uur de hoogte van het viaduct of van zijn wagen verkeerd inschatte, is misschien afgeleid door de versmalling, heeft zeker de borden niet opgemerkt en had waarschijnlijk een behoorlijke snelheid. De vrachtwagen is ver het viaduct ingekomen… De schade aan de laadbak is enorm. Tja, en dat op een ‘gewone’ maandag, maar wel de 13e juli!

Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn