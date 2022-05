13 mei feestelijke opening Fietsmaatjes in de Ronde Venen

De Ronde Venen – Vrijdagmiddag 13 mei om 13.00 uur zal op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis in Mijdrecht de feestelijke opening van Fietsmaatjes de Ronde Venen plaatsvinden.

Fietsmaatjes de Ronde Venen gaat vanaf dat moment in de gemeente fietsen met 2 duo fietsen.

Bij de opening zullen onder anderen de Burgemeester, de voorzitter van Zorg en Zekerheid en de oprichters van Fietsmaatjes Nederland aanwezig zijn. Zorg en Zekerheid heeft één fiets gesponsord, de andere fiets is gesponsord door Tympaan de Baat en door middel van een crowdfundingsactie in Abcoude tot stand gekomen.

Na de officiële opening is er voor iedereen de mogelijkheid om op het plein een proefritje te maken op de duo fiets. Tevens is er mogelijkheid om u aan te melden als vrijwilliger of gast. Fietsmaatjes is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Voor mensen die er graag op uitgaan met de fiets, maar dit niet meer zelf kunnen is fietsmaatjes een uitkomst. Een fietsmaatje (vrijwilliger) neemt iemand mee die niet (meer) zelfstandig kan fietsen (de gast) op de elektrisch ondersteunende duo fiets. De gast mag meetrappen maar het hoeft niet. Op deze manier kunnen veel mensen, jong en oud, weer genieten van de buitenlucht. De natuur in of naar een plekje in een van onze mooie dorpen. Samen babbelen, plezier maken of ergens een kopje koffie drinken.

Aanmelden

Gasten en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.fietsmaatjesdrv.nl of een mail sturen naar info@fietsmaatjesdrv.nl . Men kan zich ook als duo aanmelden; bijvoorbeeld als echtpaar, vader en zoon, vrienden of mantelzorger. Gasten betalen per rit een bijdrage van 3 euro.

Fietsmaatjes is een stichting die in Nederland al bestaat en nu dus ook in de Ronde Venen is opgestart door een aantal vrijwilligers. Het is de bedoeling dat er nog meer duo fietsen gaan rijden in de Ronde Venen. En die hebben onderhoud nodig. Wilt u sponsoren of doneren aan stichting fietsmaatjes? Kijk voor meer informatie op www.fietsmaatjesdrv.nl of stuur een mail naar info@fietsmaatjesdrv.nl.