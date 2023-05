Zwemwedstrijd om Lenie van der Meer bokaal

Aalsmeer – Op zondag 11 juni organiseert Stichting Meer Armslag in samenwerking met Zwemvereniging Oceanus voor de zevende keer de jaarlijkse zwemwedstrijd om de Lenie van der Meer bokaal, een geïntrigeerde wedstrijd waarin valide en mindervalide zwemmers de wedstrijd tegen elkaar aan zullen gaan. Lenie van de Meer was de initiatiefneemster voor het oprichten van Stichting Meer Armslag. Deze stichting zet zich in voor de financiële ondersteuning van zwemmers met een beperking.

De locatie voor deze wedstrijd is Zwembad De Waterlelie aan de Dreef 7 en de aanvang is 14.00 uur.

Naast de zwemmers die Stichting Meer Armslag financieel ondersteunt, hebben ook diverse zwemverenigingen ingeschreven. Het belooft weer een spannende wedstrijd te worden. Wie de zwemmers wil komen aanmoedigen is van harte welkom.