Zonnige kunstroute in De Kwakel groot succes

Door Peter Pos

De Kwakel – Het was dit jaar het alweer de 23e editie dat de kunstroute in De Kwakel werd georganiseerd. Dit mooie culturele kunstrondje wordt jaarlijks in het landelijke en rustieke dorpje De Kwakel uitgezet. Men kan hierdoor op een leuke manier kennis maken met kunst uit de regio die bij verschillende bedrijven en locaties in De Kwakel e.o. zijn tentoongesteld. Dit initiatief wat onder de naam ‘Kunst in De Kwakel’ bekend staat en een idee is van de ondernemers in De Kwakel wordt altijd goed bezocht. Omdat het evenement altijd in het laatste weekend van oktober staat gepland is het niet vanzelfsprekend dat het zonnetje zich laat zien, maar dit jaar was het heerlijk nazomersweer om de wandelschoenen aan te trekken of de fiets te pakken om dit kunstzinnige rondje te beleven.

Elf locaties

Wij maakten een kunstzinnig rondje door De Kwakel. De route was duidelijk aangegeven via de (social)media en de locaties waren goed te herkennen aan de Beach vlag met logo. Op de meeste locaties kon men goed de auto parkeren, want er komen ook steeds meer bezoekers met de auto uit omliggende gemeentes. Dit jaar kon men op 11 locaties bij ondernemers in de Kwakel het werk bekijken van 22 zelfstandig opererende kunstenaars en 5 kunstenaarsgroepen. We hebben het over kunst in de breedste zin van het woord, want allerlei kunstvormen passeren de revue waaronder (digitale) schilderkunst, fotografie, sieraden, vazen, gedichten, tekeningen, beelden, keramiek, kaarsen en textielkunst.

Tekst en uitleg

Op de diverse locaties was het overal gezellig druk en werden de bezoekers gastvrij ontvangen door de kunstenaars die met trots hun werk lieten zien en vaak tekst en uitleg gaven over hun kunstzinnige creaties. De verhalen van de kunstenaars maakten het nog mooier en pakkender. Vaak gaat er immers achter elke kunstuiting wel een verhaal schuil. En wie kan dat beter vertellen als de maker zelf! Kunst trekt je aandacht, maakt je nieuwsgierig, brengt je in vervoering en kan je ook troost bieden. Kortom, kunst inspireert! Kunst gaat ook over emoties en diepzinnigheid. Er wordt dan ook wel gezegd dat een goede kunstenaar je de wereld door nieuwe ogen laat zien.

Kunst moet schuren

Een andere bekende uitspraak is dat ‘Kunst moet schuren’ en op de prachtige locatie aan de Boterdijk van kantoor ‘Helder Kijken’ maakte kunstenares Odeke Kwantes deze uitspraak wel heel beeldend. Zij maakt van ruwe stenen prachtige creaties door letterlijk ontelbare uren te schuren. Zij liet ter plekke zien hoe dit proces werkt. Bij iedere werk wat zij creëert gaat zij passievol te werk en vindt zij het fascinerend hoe de glans ontstaat na het schuren. Het geeft meer diepte en rijkdom aan de steen en resultaat was te zien in de vele uitgestalde werken die wondermooi stonden te glimmen. Door de verhalen krijgt men inderdaad een andere kijk op de kunst. Op de locatie van De ‘Verborgen tuin’ lag onder een kunstwerk van een ontblote dame een spiegel waarbij de kunstenares aangaf dat dit als doel had om aan te geven uit welk perspectief zij dit had gemaakt. Zij vindt dit belangrijk omdat men dan anders naar haar werk gaat kijken.

Diepzinnigheid en emotie

Er waren ook indrukwekkende verhalen waaronder die van beeldend kunstenares Nicole van den Kroonenberg die haar zelf betiteld als ‘belevenaar’. Zij selecteert, combineert, bewerkt bestaande materialen waardoor er iets nieuws ontstaat. Haar werk geeft stof tot nadenken. Ze had tijdens deze kunstroute letterlijk stof op kunstzinnige wijze uitgestald in een schuur en samen met het bijbehorende verhaal kreeg het geheel iets ontroerends en emotioneels. Wat men zag waren haar eigen babykleertjes en dekentjes die ze bij haar ouders van de zolder had verzameld. Ze had daar later prachtige pakkende basale teksten op geborduurd. Lieve teksten die ieder kind wil horen en die zijzelf juist zo had gemist in haar kindertijd.

Ik doe maar wat

Jan Dreschler, die na zijn pensioen de schilderkunst pas heeft ontdekt en nu alweer 7 jaar een eigen atelier heeft in Aalsmeer heeft, had een wat minder diepzinnige uitleg bij zijn prachtige werk en zei “ik doe maar wat”. Misschien wat kort door de bocht gezegd, maar als kunst is gemaakt met creativiteit, expressie en vaardigheid voldoet het aan de 3 belangrijkste kenmerken wat kunst ook kunst maakt. Kunst komt uit iemands verbeelding en laat gevoelens of ideeën zien van de kunstenaar. De ene kunstenaar denkt daar lang over na en de ander gaat impulsief te werk. En over kunst valt nu eenmaal niet te twisten.

Extra dimensie

De kunst was ook dit jaar weer op verschillend en verrassend locaties ten toon gesteld. Dit gaf soms een extra dimensie aan de kunstzinnige creaties. In een wandeling in een tuin waar een kunstuiting op een tafeltje stond of schilderijen met bloemen die bij een planten en bloemen bedrijf prachtig in het groen gedecoreerd waren. En in een bedrijf die sanitair verkoopt zag men dan weer een schilderij boven een WC-pot hangen of dat prachtige decoratieve beeldhouwwerkjes in een badkamer waren uitgestald. Een eye opener om eens over na te denken dat ook dit thuis ruimtes zijn voor kunst.

Mis de 24e editie niet!

Op de locaties kon men ook een heerlijk hapje en/of drankje verkrijgen en kon deze zelfs vaak op een terras in de zon genuttigd worden. Het was dan ook genieten voor de bezoekers. Kortom het was een zeer geslaagde 23e editie en voor wie het dit jaar gemist heeft hopen wij dat we hier een goede impressie hebben kunnen weergeven. Maar wij raden u zeker aan om volgend jaar de 24e editie van dit kunstzinnige rondje in De Kwakel zelf te maken want het was meer dan de moeite waard.

Foto is aangeleverd