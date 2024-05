Zonnebloem Mijdrecht zwemt in Friendship Sports Centre￼

Mijdrecht – De Riki-stichting maakte het weer mogelijk: zwemmen met onze deelnemers! Niet al onze deelnemers zijn nog in staat zelf lekker een uurtje te gaan zwemmen. Wat een uitkomst dat wij dan als Zonnebloem met onze gasten kunnen gaan zwemmen in het speciaal voor minder valide mensen ingerichte sportcentrum FSC. De temperatuur van het water is 32 graden en dankzij de verstelbare bodem kun je met rolstoel en al het water in. Dankzij de professionele begeleiding van het centrum en onze vrijwilligers konden alle deelnemers veilig en comfortabel een uurtje genieten.

In het water werden ook wat oefeningen gedaan, fijn dat je bijna gewichtloos bent in het water, lekker bewegen zonder al te veel moeite en bij zo’n heerlijke temperatuur waan je je in een tropische omgeving.

Na het zwemmen konden ze zich in de mooie ruime kleedkamer omkleden en stond de lunch klaar. Afgelopen dinsdag was de laatste keer van de 6 keer dat ze dit seizoen de zwemochtenden hebben georganiseerd voor de deelnemers. Sommige deelnemers waren zo enthousiast dat zij alle keren mee zijn gegaan, anderen 1 of meer keer. Enkele deelnemers gingen eerst een keer mee om te kijken, de tweede keer deden ze lekker mee en gingen ook het water in.

Fijn dat ons dit mogelijk is gemaakt door de Riki-stichting. Alle kosten worden door hen betaald, inclusief de reiskosten. Liefdevolle aandacht is hun motto, als de Zonnebloem bezorgen ze graag geluksmomentjes voor onze deelnemers!