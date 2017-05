Zondag Ladies Rally met bijna 80 auto’s

Aalsmeer – Al maanden is de voorbereiding in volle gang voor de Ladies Rally die aanstaande zondag 7 mei plaatsvindt. Het uitzetten van een dergelijk parcours is tijdrovend. Een paar weken geleden is er proefgereden. En dat ging goed. Dat zullen de dames die deelnemen aan den lijve gaan ondervinden. Smalle bruggen, slingerende paadjes, onbekende gebieden en dorpjes, terwijl toch redelijk dichtbij huis.

“Het wordt leuk”, roepen twee van de organisatrices Kirsten Verhoef en Ineke Loogman verrukt uit. “We hebben bijzondere opdrachten en leuke vragen bedacht en de route is goed te doen. Nu nog hopen op een beetje zonnig weer.” Voor de dag zijn drie bijzondere juryleden uitgenodigd: Burgemeester Jeroen Nobel, Gerco Tolsma (directeur van Meerbusiness Haarlemmermeer/Schiphol) en Notaris Silvia Koolbergen hebben zich laten strikken om te beoordelen bij start en finish hoe de equipes eruit zien, hoe de auto’s erbij staan en hoeveel werk de dames gemaakt hebben van hun uitdossingen. Hieruit komt één winnaar.

Tevens zal de driekoppige, onafhankelijke jury de prijsuitreiking doen van de drie beste equipes, gebaseerd op vragen, opdrachten en hoe de route is z’n geheel wordt afgelegd.

Opbrengst Ons Tweede Thuis

De inschrijving voor de rally is gesloten. Ineke: “Er rijden bijna 80 auto’s mee, met daarin 190 vrouwen. Echt bizar hoeveel leuke reacties en vele aanmeldingen we hebben ontvangen zonder dat we veel reclame hebben gemaakt. Super voor de eerste keer. Dat zegt veel over een eventueel vervolg in de toekomst. Het leeft enorm. We gaan er een succes van maken. Rinus van Itterzon heeft toegezegd om bij de start de vrouwen op weg te ‘praten’. Hij kan dat als geen ander als speaker van de Hibra en dergelijke.”

Om 9.30 uur is de start bij The Beach aan de Oosteinderweg en de finish zal vanaf 16.00 uur zijn bij De Arendshoeve aan de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. Aansluitend is de prijsuitreiking rond 18.00 uur. Op de dag zelf is er een loterij met prachtige prijzen, wat weer geld oplevert voor Ons Tweede Thuis. De lootjes zullen zowel aan deelnemers als publiek worden verkocht. “We hebben bij de finish ook enkele kramen en er zal muzikale omlijsting zijn. Leuk voor degenen die de vrouwen op staan te wachten.”

Door Miranda Gommans