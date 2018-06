Zomerexposities in ‘Amstelland’

Amstelveen – Tot en met september zijn er twee nieuwe tijdelijke exposities in de gangen van Ziekenhuis Amstelland. De schilderijen en collages van Saskiarty hangen in de gang bij de afdeling Fysiotherapie. De landschap- en bloemenschilderijen van Claudia Schmit zijn te bewonderen in gang B van het ziekenhuis. Beide kunstenaars hebben een geheel eigen stijl.

Saskiarty

De Amstelveense kunstenares Saskiarty is vooral een gevoels- en mensenmens. Kracht, zachtheid en kwetsbaarheid zijn belangrijke thema’s in haar collectie. Haar veelzijdige werk is een spiegel van haar drijfveren. Voor de expositie in Ziekenhuis Amstelland heeft zij uit haar uitgebreide oeuvre gekozen voor bloemenschilderijen en medische collages met een vleugje humor. Bij deze krachtige werken is de kwetsbaarheid van het figuratieve tastbaar.

Claudia Schmit

De Amsterdamse kunstenares Claudia Schmit staat bekend om haar vrolijke en dynamische kleurgebruik. Ze haalt inspiratie uit het gewone leven, maar ook uit fotografie en reizen die ze heeft gemaakt. In combinatie met een levendige fantasie creëert zij unieke schilderijen, helemaal in haar eigen stijl. Niet alleen het eindproduct, maar ook het tot stand komen van een werk is van belang voor Schmit. Ze laat zich leiden door het creatieve proces en is niet terughoudend als het aankomt op spontaniteit en creativiteit. Hierdoor is elk schilderij een verrassing! Ze schildert onder andere landschappen, bloemen, vissen en Amsterdamse grachten. Nieuw zijn de bloemenvelden die zij in allerlei verschillende kleurstellingen schildert. Dit zijn grote schilderijen die in elk interieur passen en waar je gewoon vrolijk van wordt. De tulpen, margrieten, lupines en lotus bloemen vormen een harmonieus geheel door de bijzondere kleurencombinaties. Alle schilderijen van Claudia zijn terug vinden op de website: www.claudiaschmit.nl.