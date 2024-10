Zevende Kwakelse Dijkentocht

De Kwakel – Wil je de polders in en rondom De Kwakel eens bekijken vanuit een ander perspectief? Dan is aanstaande zondag 13 oktober de gelegenheid. Voor de zevende keer organiseren Poldersport en Bamboelabyrint Nirwana de Dijkentocht. Er is een keuze uit 9 of 16,5 kilometer wandelen. De wandelingen voeren over de dijken van De Kwakel.

Dit jaar zit er een heel nieuw deel in de langste afstand: met een routekaart in de hand en de pijltjes langs de weg wordt je geleid over een stuk akkerland en de dijk van de Bloklandpolder. Vervolgens wordt je ‘in de boot genomen’ naar de andere kant van de Amstel. De beide routes gaan zo veel mogelijk over onverhard terrein, ook moet er soms over hekjes worden geklauterd, waar dan wel opstapjes worden geplaatst. Een groot deel van de routes zijn niet vrij toegankelijk en worden alleen voor deze dag opengesteld. Start en finish is bij boerderij Leeuwarden, Poldersport, Boterdijk 91 in De Kwakel. Daar is na afloop gelegenheid om de Kwakelse Dijkentocht gezellig na te beschouwen. Honden zijn (ook aangelijnd) wegens de schapen en lammeren op de dijken niet welkom. Starten voor de 16,5 kilometer kan tussen 09.00 en 11.00 uur, aan de 9 kilometer mag tot 12.00 uur gestart worden. Deelname aan de 9 kilometer kost € 6,–, aan de 16,5 kilometer € 7,50 per persoon. Deze bedragen zijn inclusief de kosten van de veerpont. Onder 16 jaar gratis. Voorinschrijven kan via ruud@bamboelabyrint.nl, maar is niet noodzakelijk.

Foto: Wandelen over akkerland en de dijk. Foto: www.2wild.nl.