Zaterdag handbal om landskampioenschap

Aalsmeer – De eerste wedstrijd voor het landskampioenschap handbal is gewonnen door FIQAS Aalsmeer. In Sittard werd OCI Lions nipt verslagen met 28-29. Nu wacht aanstaande zaterdag 26 mei het thuisduel in deze ‘best of three’ in De Bloemhof aan de Hornweg. Om 14.30 uur vangt deze ‘thriller’ aan. De handbal-vereniging hoopt dat veel publiek de mannen komen supporten. Gevraagd wordt om in het zwart te komen en neem ‘herrie’ mee om de aanmoediging te laten horen.

Extra tribune

In De Bloemhof wordt een extra tribune geplaatst, maar maximaal een kleine 1.400 bezoekers is toegestaan. Kaarten zijn te koop via de website en facebook en aangeraden wordt hier niet te lang meer mee te wachten. De verkoop gaat snel en vol is vol. De wedstrijd wordt overigens ook live uitgezonden door Studio Sport.

Tiende titel

Als FIQAS Aalsmeer wint is het landskampioenschap een feit. Het staat nu 1-0, bij winst 2-0, maar bij verlies is de stand gelijk en dient een derde wedstrijd om deze titel gespeeld te worden. De laatste keer dat FIQAS landskampioen is geweest was in 2009. Als gewonnen wordt is de tiende landstitel een feit en hiermee wordt Aalsmeer de enige handbalvereniging in Nederland met zoveel titels op het hoogste niveau handbal. Begrijpelijk dat voorzitter Mike van der Laarse trots is en zijn vakantie in Griekenland onderbreekt om de wedstrijd bij te wonen. U/jij komt toch ook? Het is een geweldige (sportieve) promotie van Aalsmeer! Kom op mannen: Nog zo’n geweldige prestatie en de beker is voor Aalsmeer!

Foto: www.kicksfotos.nl (vreugde bij Aalsmeer na winnen van het eerste duel om de landstitel)