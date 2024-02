Zandhappende miniteams Atalante Vinkeveen￼

De Ronde Venen – Deze competitiedag is toch vaak wel de dag waar de jongste jeugd van Atalante naar uit kijkt. Een keer in het seizoen doet de minicompetitie the Beach in Aalsmeer aan. En 3 februari was het zover. Tiktok mocht het spits afbijten in een poule hoger vanwege promotie de vorige minidag. Liv, Rikki, Lynn, Lotte en nieuw teamlid Zoë gingen lekker van start. Goede services waarmee veel punten gescoord zijn. Daarnaast ook rally’s waarbij de ballen vooral in 2 keer en soms in 3 keer teruggespeeld werden. Lange tijd ging het gelijk op, totdat de tegenstander ook goed ging serveren. De eerste set ging verloren en de tweede set eindigde in gelijkspel (1-3).De tweede wedstrijd was een kopie van wedstrijd 1 met dat verschil dat er nu veel mooie reddingen waren (1-3).

De derde wedstrijd waren de meiden van Tiktok duidelijk de betere partij. De eerste set ging ruim gewonnen. De tweede set was de koek een beetje op en deze ging verloren (2-2). Hopelijk derde in poule zodat ze hier in blijven, want zou mooi zijn deze gelijkwaardige opponenten in de zaal tegen te komen! Daarna Atalante Ministars met Evelien, Suze, Mila, Jill en Elise. Dit team voelde zich goed thuis in het zand (zowel tijdens de wedstrijden als in de pauzes). Deze stars gingen ook lekker van start. Ondanks het zwaardere zand lekker beweeglijk; ze zaten goed onder de bal en wisten mooi de bal bij de opponent plaatsen. Eerste wedstrijd sterk gewonnen (4-0). De tweede wedstrijd was een heel mooie wedstrijd tegen de jongens van Spaarnestad. Er werd hard gewerkt door de meiden, maar het was deze wedstrijd net niet genoeg (0-4). De derde wedstrijd gingen de meiden als een speer. Mede dankzij de teamyell na elk punt (puntjeeeee!) bleven ze ook goed bij de les. Een goede service en mooie reddingen deden de rest. Een overtuigende winst (4-0).

De Skittles waren als laatst aan de beurt. Robin Aeneas, Amy en Nina gingen de eerste wedstrijd voortvarend van start. Er werd goed geserveerd en netjes in drieën gespeeld. Door het nette spel liepen de Skittles al snel uit en wonnen de eerste set met een flinke voorsprong. De tweede set kwam de tegenstander wat beter in de wedstrijd en ging het gelijk op. Net op het fluitsignaal scoorde de tegenstander nog een puntje waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde (2-2). De tweede wedstrijd ook voor de Skittles een goede tegenstander. Het team werkte hard, maar helaas was de tegenstander net iets te goed (0-4). De laatste wedstrijd ging het team met hernieuwde kracht van start. Mooi teamwork leidde tot winst in de eerste set en ondanks de afleiding van het interessante zand met mooie schelpen, pakte het team ook de laatste set (4-0). Al bij al een heel geslaagde dag voor de jongste jeugd van Atalante. Nu gaan ze weer hard in training voor de volgende minidag op zaterdag 16 maart in Haarlem.