Xanne van Lijf wint brons op de jeugd Olympische spelen ￼

Regio – Op 28 juli heeft Xanne (15) brons veroverd op het jeugd Olympisch festival (EYOF) in het Sloveense Maribor. De team NL judoka won deze medaille in de gewichtsklasse tot 70 kilogram. In de leeftijdsklasse tot 18 jaar had Xanne een ontzettend zware loting. In de 1e ronde moest zij zien af te rekenen met een sterke Hongaarse. Xanne wist al snel een waza-Ari (half punt) te scoren met een prachtige schouderworp. Op het einde van de wedstrijd wist Xanne nog een ippon te scoren. Nu moest zij aantreden tegen de huidige Europees kampioene uit Turkije. Ook deze tegenstandster wist Xanne met een ippon te verslaan. Hierna liet Xanne zich verrassen door haar Bulgaarse tegenstandster. Xanne wist zich hierna goed te herpakken en haar Finse tegenstandster met een armklem te verslaan. De sterke Franse Muteba was nu haar tegenstandster. Ook de Française wist Xanne op uithoudingsvermogen te verslaan. De laatste wedstrijd voor brons was tegen de Litouwse Navickaite. Xanne scoorde een waza-ari en wist daarna in een schitterend grondgevecht, waarop zei hard heeft getraind bij judoclub Amstelveen en Topjudo Amsterdam haar Litouwse tegenstandster in een houdgreep te krijgen. De welverdiende bronzen plak werd uiteindelijk om de nek van de talentvolle Xanne van lijf gehangen.