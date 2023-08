Xanne van Lijf (15) wint brons op het WK judo -18

Regio – Afgelopen zaterdag vond het wereldkampioenschap judo in Zagreb plaats. De loting was helaas heel ongunstig. De eerste wedstrijd moest Xanne meteen aantreden tegen de Bulgaarse Jaafar. Op de Jeugd Olympische Spelen was dit de enige die van Xanne had gewonnen. Meteen was duidelijk te zien dat Xanne niet bang was en door aanvallend judo wist Xanne ervoor te zorgen dat haar tegenstandster drie straffen kreeg.

Hierna moest Xanne tegen de als vierde geplaatste Navickaite. Net als tijdens de Jeugd Olympische Spelen wist Xanne de Litouwse overtuigend te verslaan. Hierna moest Xanne tegen de sterke Servische Andric. Na een zwaar kon Andric uiteindelijk een waza-ari (half punt) scoren waardoor Xanne zich moest gaan opmaken voor de herkansingen. Ze moest nu tegen de als eerste geplaatste Amerikaanse Gonzalez. Xanne was niet onder de indruk en wist de Amerikaanse snel met een ippon naar huis te sturen.

Na een lange pauze moest Xanne om het brons tegen de als derde geplaatste sterke Oekraïense. Door goed en aanvallend judo wist Xanne ook deze partij met drie straffen te winnen.