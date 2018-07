Workshop historische kamerplanten

Aalsmeer – Zaterdag 7 juli tussen 13.30 en 15.30 uur wordt op de Historische Tuin alles onthuld over het sortiment, de verzorging en de vermeerdering van de kamerplanten-van-toen. Het wordt een vrolijk weerzien met de soorten die oma nog in de vensterbank had staan.

Tuinvrijwilliger en -kenner Jos Bonnyai beantwoordt brandende vragen met betrekking tot deze gezellige en makkelijk te onderhouden groene huislongen. De Tuin heeft maar liefst 23 soorten kamerplanten-van-toen staan. Een greep uit het sortiment: Pelargonium (Geranium), Impatiens (Vlijtig Liesje), Plumbago (Mannentrouw), Beleperone (Garnalenplant) en Tolmiea, in de volksmond ook wel Kindje-op-moeders-schoot genoemd.

Uiteraard zijn er (kamer)-planten te koop in de tuinwinkel. Uw entreekaart geeft toegang tot deze bijzondere deja-vu middag. Donateurs en museumkaarten komen gratis binnen. De Historische Tuin is bereikbaar via de ophaalbrug aan het Praamplein in het Centrum van Aalsmeer.