Woensdag zeilwedstrijden bij WV Aalsmeer

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – Al een generatie lang organiseert de Aalsmeerse watersportvereniging zeilwedstrijden voor zowel open zeilboten als kajuitjachten op woensdagavond. De wedstrijden staan open voor alle schippers, zowel toer- als wedstrijdzeilers. Er wordt gezeild op de Grote Poel en de eerste start is ‘s avonds om half acht. Je kunt je opgeven in het clubhuis of voor de start op het water.

De wedstrijden worden verzeild onder de Aalsmeerse ‘ATCF’-rating, welke door de wedstrijdleiding wordt bepaald. Het leuke daarbij is, dat deze rating, die de gezeilde werkelijke tijd omzet in een gecorrigeerde, scherper wordt bij goede en wat ruimer bij matige prestaties. Zo blijft iedere schipper kansrijk om na afloop in het clubhuis aan de Uiterweg een prijs mee naar huis te mogen nemen. Voor de inschrijving geldt een klein bedragje per keer. Het dragen van zwemvesten is verplicht en alle deelnemers varen geheel voor eigen risico.

Afgelopen week won Jan Nefkens met zijn H-boot met een klein tijdsverschil voor Mark Reslie Miller in een Kalik33. Henk Witte werd derde in een Randmeer en Inky Lampe uit de internationale Drakenklasse werd keurig vierde. Reden genoeg voor een opnieuw gezellig afsluiting bij de watersportvereniging. Zin om eens mee te varen of gewoon even nieuwsgierig? Zie de informatie en prachtige zeilfoto’s op www.wvaalsmeer.nl.