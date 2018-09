Wisseltruc met vals geld bij garagebedrijf

De Kwakel – Op woensdag 12 september rond half zes in de middag zijn twee mannen bij een garagebedrijf aan Voorling opgelicht. De twee werden aangesproken door een man uit Litouwen die hen beschuldigde dat ze geld van hem hadden gevonden en zich toegeëigend hadden.

Een van de mannen heeft daarop de portemonnee met een aanzienlijk geldbedrag aan de man uit Litouwen laten zien als bewijs dat ze geen geld gestolen hadden. De man leek overtuigend en ging er daarna vandoor.

Toen de mannen nog even in de portemonnee keken, zagen ze dat hun geld verwisseld was voor valse biljetten. De man uit Litouwen is ongeveer 1.80 meter lang en zo’n 60 jaar oud. Hij heeft kort, grijs golvend haar en droeg een zwarte broek en een witte blouse. Hij had een zwarte tas bij zich.

Wie meer informatie over deze oplichter heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.