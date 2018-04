Aalsmeer – Zaterdagavond 31 maart, tijdens het Jac Stammes toernooi voor jeugdige handballers, heeft het Nederlandse rolstoelhandbal team een wedstrijd gespeeld tegen de Heren 3 van FIQAS Aalsmeer.

De handballers van FIQAS kwamen voor het eerst in actie in rolstoelen en kwamen er achter dat dit nog best lastig is. Het werd een leuke en sportieve wedstrijd.

De rolstoelhandballers wonnen de wedstrijd overtuigend met liefst 23-13.

Foto: www.kicksfotos.nl