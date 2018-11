Wilgen knotten in de wijde omgeving

Uithoorn – De Knotgroep Uithoorn werkt graag in Uithoorn. Dit seizoen al drie keer: in de rietlanden bij de Boterdijk, langs de Zijdelse Zomp en met de Natuurwerkdag op het Fort aan de Drecht. De komende drie werkochtenden gaan de leden van de Knotgroep wat verder van huis, ook omdat ze gevraagd zijn om te komen knotten.

Op zaterdag 10 november gaat de groep wilgen knotten in Wilnis bij Watertuin 80, aan de Bovendijk. Deze 3-jarige wilgentakken worden ook gebost, zodat ze in de Hoef kunnen helpen als oeverbescherming aan de slootrand.

Op zaterdag 24 november gaat de Knotgroep zeer oude wilgen knotten op de Liniedijk vanaf Fort Nigtevecht naar het Gein. Deze monumentale knotbomen verdienen een speciale behandeling. Ook hier worden de takken gebost voor de oevers in Botshol. Op zaterdag 8 december worden wilgen geknot langs de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel. In het geluid van de snelweg, maar met mooie uitzicht over de Polder van de Ronde Hoep worden weer een keer de 3jarige wilgen langs deze Polderweg onder handen genomen.

Voor elke werkdag geldt: vroeg beginnen, om 9.00 uur. De knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Zorg zelf voor beschermende kleding en schoenen of laarzen. Neem ook een mok en lepel mee, voor koffie rond 11.00 uur en voor soep om 13.00 uur. Dan wordt ook gestopt. !

Iedereen die een ochtend actief wil zijn in een mooi stukje natuur is van harte welkom. Het is handig als je jezelf aanmeldt en dit kan bij Bert Schaap: 0297-565172. Zie ook www.knotgroepuithoorn.nl .