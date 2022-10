Wielrennen: Toch knappe klassering Nils Eekhoff

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff heeft vorige week aan zijn teleurstellende seizoen toch nog een knappe klassering kunnen plakken. In de tweede rit van de Ronde van Kroatië kwam de Rijsenhouter als zesde over de streep na een massasprint, gewonnen door de Italiaan Milan. In de overige vijf etappes toonde Nils zich dienstbaar aan zijn DSM-ploeggenoten Oscar Onley en Chris Hamilton, die de Ronde afsloten als derde en negende.

Komende zondag 9 oktober start Nils Eekhoff in de klassieker Parijs-Tours. Het is zijn laatste race van het seizoen, waarin hij door een opeenvolging van blessures en een coronabesmetting zelden zijn gewenste niveau kon halen. Na een korte vakantie begint de renner van Team DSM eind oktober alweer met de training voor zijn derde jaar bij de beroepsrenners.

De amateurrenners hebben intussen hun seizoen afgesloten. Sven Buskermolen uit Kudelstaart eindigde als derde in de competitie van UWTC Uithoorn en zijn clubgenoot John Tromp (Aalsmeer) werd vierde in de eindstand van de nationale veteranencompetitie.

Foto: Nils Eekhoff aan de start bij de Tour de France in 2021.